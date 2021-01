Carlomagno Chacón: “No al confinamiento, no es una buena opción para el Perú”

Alcalde del distrito limeño de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, explica que el confinamiento de 15 días decretado por el Gobierno traería consecuencias económicas y sociales.

El Gobierno peruano, ante la segunda ola del Covid-19, ha decretado serias restricciones. ¿Por qué usted las critica?

Creo que las restricciones pueden ser buenas siempre y cuando tengamos un Estado que garantice y proporcione alimentos y un adecuado sistema sanitario a la población, pero aquí no está pasando, no ha pasado y no va a pasar. En el caso de la vacunación, hay países que la están administrando bien, como EEUU e Israel. Sin embargo, en el Perú, vamos a tener que convivir con este virus un año más y la mejor forma de contenerlo no es encerrar a las personas, sino educarlas, aplicar la pedagogía. Sé que es difícil y parecería muy utópico, pero es la solución para un país en vías de desarrollo, en donde existe un alto grado de informalidad.

¿Bastaría solo con la pedagogía ciudadana?

Viene de la mano con el orden interno, a cargo de la Policía Nacional, pero la han desautorizado, en cierto modo también a las Fuerzas Armadas. Se les ha deslegitimado, de ahí que la población les falta el respeto.

Hay confinamientos en varios países a nivel global.

Hemos tenido el peor manejo sanitario del mundo, no se lo atribuimos a la gestión del presidente Sagasti, pero no ha habido un corte, parece la continuación (de M. Vizcarra). No se debe privar a las personas en sus desplazamientos, sobre todo en el momento en que las pequeñas y medianas empresas recién se están activando y están viendo una lejana luz a la distancia. No al confinamiento, no es una opción para el Perú. Afectará mucho a la recaudación municipal. Habría consecuencias económicas y sociales.

¿Qué recomienda?

¡Educar! Esa es la lógica que utilizamos (en el distrito de Magdalena del Mar en Lima). Las personas saben bien las consecuencias del Covid-19. Todos, durante estos meses podemos autodeterminarnos a tomar una decisión, el Gobierno no puede ser tan paternalista. Tiene que suministrar bien los recursos a los gobiernos regionales y municipales de acuerdo a sus resultados (obras, gestión, etc.) y así activar la economía. En Lima, se ha distribuido a los peores gobiernos distritales. El presidente tiene que escuchar a todos los distritos.

¿Cuáles son estos?

La Victoria es uno de ellos. Esto no es un tema subjetivo, es totalmente objetivo y de conocimiento público. Basta con revisar el portal del MEF.

¿Lo dice como alcalde de Magdalena del Mar o como militante de Acción Popular?

Lo hago como un ciudadano más, que camina y que ve las cosas en su real dimensión de manera pragmática.

¿Qué medidas ha aplicado en su distrito?

El distrito de Magdalena del Mar está entre los cuatro con menos casos de Covid-19. Hemos rediseñado los accesos públicos en zonas aledañas al mercado principal, aplicando estrategias de distanciamiento social. Se anuló el acceso a los juegos y minigimnasios públicos. Luego un control constante de nuestro serenazgo en las medidas y un plan solidario, mediante el cual se ha llevado alimentos que algunos vecinos donaban para otros, los menos favorecidos. También hay una campaña constante por las calles, para recordarles a las personas la importancia de las reglas de bioseguridad.

Entonces, ¿el presidente Sagasti siendo un académico reconocido hizo mal la tarea?

Muy mal. A mí también me gusta César Vallejo, pero si tengo que recitar un poema sería “Los heraldos negros” porque hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé y ese es el poema que está viviendo el Perú.

¿Cómo apoyó Acción Popular a combatir la pandemia?

El más importante creo, el sacar del poder a un mitómano y garantizar de alguna forma elecciones limpias. Ese tufillo de querer postergar las elecciones, alegando la pandemia, no es democrático, el calendario electoral hay que respetarlo.

¿Pediría AP la vacancia del presidente Francisco Sagasti?

Hablar de vacancia en vísperas de un comicio presidencial es sumamente irresponsable. Eso no está en el pensamiento ni en la atmósfera de Acción Popular. Podría estar en la de otros partidos.

