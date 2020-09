Crimen de odio: hallan muerta a una mujer trans en San Miguel

Una mujer trans de iniciales G.C.P. fue hallada muerta en San Miguel. Según lo detallado por María Elsa Chavarry, administradora del edificio donde la víctima arrendaba una habitación, su cuerpo fue encontrado maniatado. De acuerdo a la descripción de la escena, se trataría de un crimen de odio contra la comunidad LGBTIQ+.

La fallecida tenía 46 años y trabajaba en un local de fotocopiadoras frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El hecho de que no llegara a trabajar encendió las alarmas, por lo que su hermana fue a buscarla sin esperar encontrarse con la fatídica escena.

“Yo soy la encargada de la casa, me llamaron por teléfono para ver si tenía las llaves del cuarto para poder ingresar porque querían saber si estaba ahí o no estaba ahí. Entonces la hermana me comentó que había visto (ayudada de una silla) que adentro había un bulto y le tomó una foto. Yo le dije que si está ahí, de repente está durmiendo está mareada, esa fue nuestra suposición”, señaló María Elsa Chavarry.

Según cuentan quienes la conocieron, G.C.P. era una mujer muy responsable y jamás tuvo inconvenientes con ningún inquilino. Hasta el momento no se tiene mayor información del crimen y la policía se encuentra procesando la escena.

¿Qué hacer si eres víctima o conoces algún caso de violencia contra personas de la comunidad LGTBIQ+?

- Puedes comunicarte con el MIMP e informar hechos de violencia familiar o sexual a través de la Línea 100, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día.

- También pueden contactar con la organización no gubernamental (ONG) Más Igualdad, la cual funciona como un formulario web donde las personas trans podrán denunciar las violaciones a los derechos humanos a las que se hayan visto expuestas colocando el departamento del incidente y la fecha.