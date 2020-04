Cadáveres de fallecidos por COVID-19 pueden contagiar hasta 3 días después de la muerte

La jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, advirtió que los cuerpos de personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus pueden contagiar por contacto físico hasta tres días después de la muerte.

Mazzetti explicó que el virus permanece en la superficie del cadáver, por lo que primero es envuelto y luego se le aplica una solución de hipoclorito, para después colocarlo dentro del féretro.

“El cuerpo de la persona tiene todavía 3 días en los que puede contagiar el virus por contacto físico, no por aerosoles, porque la persona ya no respira”, indicó en declaraciones a Latina Noticias.

En esa línea, la exministra de Salud indicó que la cremación no es el único camino para dar el último adiós a las víctimas de la COVID-19, sino que también pueden ser inhumadas, es decir, enterradas.

Mazzetti explicó que la cremación puede tomar varias horas, dependiendo de los equipos, los cuales son limitados en uso, pues solo hacen pocos procedimientos al día.

En cuanto al entierro, dijo que se pueden escoger zonas alejadas en los cementerios y en caso no haya espacio, se pueden habilitar otros terrenos, en coordinación con los municipios y las beneficencias, en los que también se indicará que allí yacen los restos de las personas. No obstante, advirtió que los deudos no podrán acercarse.

Por otro lado, Mazzetti dijo que esta y la próxima semana “entraremos a los momentos más difíciles”, pues lo más probable es que aumenten los casos de fallecidos.

Asimismo, mostró su preocupación para cuando se levante la orden de aislamiento social, el 27 de abril, ya que incluso ahora con menos personas en las calles, se siguen registrando aglomeraciones, que es justamente lo que se recomienda evitar para detener los contagios.

“El virus llegó para quedarse”, manifestó Mazzetti, por lo que instó a adoptar nuevos comportamientos como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, lavarnos las manos constantemente, limpiar todas las superficies que tocamos, así como ser conscientes y advertir a nuestro entorno si presentamos algún síntoma respiratorio o fiebre.