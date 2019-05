La escuela tiene que ser el lugar donde el menor sea respetado

Elmer Mamani

El día en que el ministro de Educación pese más que el de Economía, a León Trahtemberg le sería interesante asumir ese cargo. "El problema es que no hay mucho margen de acción", señala el líder pedagógico tras culminar su conferencia “Los paradigmas educativos del siglo XXI llamados a reemplazar a los del siglo XX” en la Universidad Continental, en Arequipa.

En el sur, le ponemos bastante interés a los resultados de las pruebas ECE. ¿Estamos en el camino correcto?

Nunca he creído en las pruebas censales y la mejor indicación de que no tienen mayor impacto es en que, en los últimos 15 años, producen los mismos resultados. No hay mayor impacto en la reformulación del currículo, los textos y las formas de enseñanza. Atribuirles mejoras es una ficción. Es iluso pensar que, en un examen, tomado en un día, se pueda determinar si un alumno sabe o no algo. Si yo quiero saber si es hábil en algo, debo acercarme en cualquier momento y ver si sabe leer, escribir y comprender .

Usted es promotor de que a los alumnos se les deba acoger en los colegios, más que otra cosa. ¿Por qué no se da esto?

No se da por varias razones. Una de ellas es por la obsesión con las pruebas de puntaje de matemáticas y lectura, que generan una presión sobre los niños, los agota, los maltrata. Tan es así que, según el ministerio, lo que están produciendo las pruebas censales es que el 70% de los alumnos no aprendan matemáticas y que la mitad no aprenda lo que se espera en lectura.

¿El Ministerio de Educación yerra aplicando estas pruebas?

Desde mi punto de vista, son inútiles. Más sentido tienen las pruebas muestrales porque permiten detectar lo mismo que las censales, pero sin particularizar cada niño, cada colegio o maestro. Así se puede recoger información que sirva para retroalimentar más que para premiar, castigar o hacer rankings. Además, cuesta diez veces menos que la censal.

Usted propone una enseñanza en que se acoja al escolar. ¿Para eso se necesita una revolución educativa?

Yo lo que planteo es que se tiene que repensar la escuela como un lugar de acogida que cuide a los niños, que los respete, que incentive sus procesos de desarrollo, sus necesidades como seres humanos; que se sientan protegidos, atendidos y cuidados. Esto, más que ir a la escuela y encontrarse que les están exigiendo cosas, que en la mayoría de casos no están a su alcance, como ponerles malas notas o desaprobarlos.

En los últimos días, padres han protestado por la aplicación de la igualdad de género en colegios, ¿qué opinión tiene?

Me parece que han convertido la educación sexual en un tema político y eso le hace daño a la educación. (...) En el momento en que un tema se convierte en político, lo que hay es un juego de tensiones, manipulaciones, tergiversaciones y agresiones; no entiendo cómo se puede educar así a los niños.v