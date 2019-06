Colegio Médico propone la eliminación del Serums

El Colegio Médico del Perú (CMP) plantea la eliminación del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums), el cual fue establecido por la Ley 23330, hace 38 años. El CMP indicó que este ha resultado ‘‘anacrónico’’, ya que, en primer lugar, exonera al Estado de la obligación que tiene de proveer servicios de salud adecuados tanto en en zonas vulnerables, como en el resto del país; y, en segundo lugar, obliga a médicos y otros profesionales de la salud a cumplir el Serums para que estos puedan tener tener la posibilidad de ingresar al sector público, como lo es el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.

A causa de esta situación, el Colegio Médico del Perú señaló que se encuentra preparando una propuesta la cual busca sustituir el Serums, el cual debe ser realizado durante un año, por otro programa que ofrezca a los distintos profesionales mejores condiciones de trabajo, de remuneración, así como otros incentivos, entre los que se considera capacitación. Esta opción sería voluntaria para que las personas vayan a trabajar a zonas de menor desarrollo por un periodo de tres a cinco años, y no de manera coercitiva como sucede con el Serums.

Durante la presentación de esta nueva propuesta, la Decana del Colegio Médico, Dra. Cabani; y el Secretario del Interior del CMP, Jaime Morán, indicaron que esta será recogida en un proyecto de ley, el cual elaborarán para presentarla ante el Congreso de la República.

Morán comentó que la propuesta desea eliminar de manera progresiva el “círculo vicioso de jóvenes médicos y otros profesionales obligados a ir adonde no quieren ir, y población con servicios de salud que pueden mejorarse si el Estado no hace esa diferencia entre los servicios que ofrece, por ejemplo, en las capitales de departamento y en las zonas vulnerables mediante el Serums”. Asimismo, agregó que este servicio, a causa de su obligatoriedad como requisito para ingresar al sector público, genera que aún se mantenga un programa inequitativo, el cual no aborda el verdadero problema de fondo: que la población vulnerable sea atendida como lo merece.

A diferencia de otros profesionales de la salud, personas de otras profesiones no están obligadas a cumplir un servicio social como requisito obligatorio para ingresar a laborar al sector público.