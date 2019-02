Fiscalía denunciará a camioneros que bloquearon km 48 de la Panamericana Sur

La Fiscalía identifica a los propietarios de los camiones que la semana pasada bloquearon el kilómetro 48 en Arequipa. El cierre de la vía se dio como medida de lucha durante el paro que acataron los transportistas la semana pasada. Exigían reducción en el costo del diésel, no pago de peajes, entre otros.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, señaló que tras la identificación de los propietarios de las unidades, se les investigará por el delito de entorpecimiento de transporte público.

La identificación de placas inició el martes pasado, cuando se cerró parte de la Panamericana Sur. López refirió que se priorizará a las unidades que cerraban el paso y se encontraban en la misma vía.

Por reserva de la investigación, no se dio detalle de cuántos implicados fueron reconocidos a la fecha. Aclaró que cada denuncia será individualizada y no en conjunto.

La inclusión de los representantes de los transportistas, Magno Salas y Teófilo Sánchez, podría no darse, pues durante la reunión que sostuvieron Tomy López y otras autoridades con los transportistas en Arequipa, ellos señalaron que ya no se bloquearía la Panamericana; sin embargo, la medida no fue acatada por los propios transportistas.

La pena por obstaculizar el paso de transporte público va desde los 4 a 6 años de pena privativa de libertad.

El dirigente Teófilo Sánchez señaló que acudirá al Ministerio Público para solicitar que no se denuncie a los transportistas, pero hasta la tarde de ayer no fue a la Fiscalía. Tomy López dijo que las denuncias procederán.