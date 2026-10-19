JP acusa a Carlos Mesía de vulnerar el reglamento y advierte que no dará "un cheque en blanco" al Gobierno de Fujimori

JP acusa a Carlos Mesía de vulnerar el reglamento y advierte que no dará "un cheque en blanco" al Gobierno de Fujimori Composición LR

La bancada de senadores de Juntos por el Perú (JP) rechazó la "actuación arbitraria" del senador fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, a quien acusó de vulnerar el Reglamento y desconocer "la decisión adoptada por mayoría" en el debate del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Según el documento, "torcer la voluntad de los representantes es atentar contra el principio democrático y convertir a la Cámara de Diputados en una instancia sin capacidad real de decisión".

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El pronunciamiento también apunta contra el Gobierno. "El Perú no necesita un Gobierno que busque excusas, sino que asuma sus responsabilidades. Las facultades legislativas extraordinarias no pueden encubrir la falta de liderazgo ni reemplazar la capacidad de gobernar", señala. Y lanza una pregunta al Ejecutivo: "¿No es que se han preparado 15 años para gobernar?".

JP rechazó además cualquier intento de poner al país bajo control militar. "Desde Juntos por el Perú rechazamos la pretensión de militarizar el país. Como demócratas, defendemos los derechos humanos y la protesta pacífica como pilares de un régimen democrático", indica el texto, que remata: "¡El poder no está por encima de la ley! No aceptamos que el Gobierno pretenda justificar su incapacidad de combatir la criminalidad por falta de facultades extraordinarias".