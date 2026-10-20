Crimen en La Victoria: mujer salió a comprar medicina y fue asesinada cerca de su casa

Una mujer de 52 años fue asesinada a balazos la noche del lunes 19 de octubre, a pocos metros de su vivienda, en el distrito de La Victoria. Adela Del Valle Jiménez Romero había salido a comprar un medicamento cuando un hombre la interceptó en la vía pública y le disparó hasta siete veces.

El crimen ocurrió a media cuadra del mercado Doce de Octubre, en las inmediaciones del cerro San Cosme. Las cámaras de seguridad captaron una discusión previa entre la víctima y el atacante, quien sacó un arma de fuego y abrió fuego contra la mujer, que cayó al suelo tras recibir los impactos.

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Cámaras de seguridad serán clave en la investigación

La Policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al autor del homicidio. Los agentes indicaron que siguen los pasos del principal sospechoso, cuyo paradero aún se desconoce.

Los familiares de la víctima sospechan de un hombre que se desempeñaría como policía en retiro. Sin embargo, las autoridades aún deben esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del presunto implicado.

Adela era madre de cuatro hijos y vivía en el Perú desde hacía cinco años. Su hijo mayor pidió celeridad en las diligencias policiales para identificar al responsable y esclarecer el asesinato.