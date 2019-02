Patinetas y sillas de ruedas no requieren de SOAT o placa de rodaje

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó a través de un comunicado que las patinetas eléctricas, skates eléctricos, monopatines eléctricos y sillas de ruedas eléctricas no requieren de placa de rodaje o el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para poder circular.

El MTC precisó que la última modificación que se realizó al Reglamento Nacional Vehicular (RNV), la cual fue publicada el 10 de diciembre de 2018, no incluye a los mencionados vehículos menores eléctricos.

El MTC señaló que las sillas de ruedas, ya sean solares, eléctricas o con otra fuente de energía, nunca han necesitado tener una placa de rodaje, SOAT o cualquier otro documento para su circulación.

En su artículo 62°, el Reglamento de Tránsito señala expresamente que “las reglas de tránsito para peatones también se aplican a las personas que usan sillas de ruedas para minusválidos, andadores motorizados y carritos de compras, así como a los vehículos de niños como triciclos y cochecitos”, algo que no ha variado con la última modificación hecha.

El cambio hecho solo desea reconocer en norma al vehículo eléctrico y los tipos que existen, para así poder fomentar su uso y también su contribución al medio ambiente, ya que este tipo de medio de transporte no emite ruido o gases contaminantes.

La modificación al RNV ha ayudado a aclarar la situación de la bicicleta de pedaleo asistido, que usa un motor eléctrico auxiliar para asistir el pedaleo.

Antes, la SUNAT la consideraba como un vehículo automotor al momento de importarse; no obstante, ahora ya no presenta problemas para su nacionalización porque ya no es considerado como un vehículo automotor, por lo que no necesita contar con una placa de rodaje, SOAT u otro documento para circular.