Trujillo: policía llora junto a humilde vendedora que perdió su mercadería [VIDEO]

Noble gesto. En Trujillo, una joven policía de Tránsito rompió en llanto al enterarse que una humilde vendedora de chocho perdió toda su mercadería, luego de que un transeúnte la botara accidentalmente. La agraviada se encontraba muy triste, pero encontró regocijo en la agente, quien no dudó en abrazarla y apoyarla económicamente.

La emotiva escena ocurrió en la Av. España, cerca de la ex estación del ferrocarril. En ese lugar, la oficial, entre lágrimas, pidió respeto para los adultos mayores y, sobre todo, para quienes día a día buscan salir adelante con la venta de productos.

“Una puede ser dura. (Pero) por más que lo lleve el uniforme no quiere decir que yo sea mala, porque ella puede ser mi madre y la madre de todos ustedes. Nadie tiene el derecho de botar a nadie. Y si lloro no me da vergüenza, porque soy humana igual que ustedes”, explicó la policía a la par que se le quebraba la voz.

La actitud de la representante de la ley motivó a los otros ciudadanos a apoyarla desinteresadamente por intermedio de palabras reconfortantes y dinero para que lograra remediar, de alguna manera, las pérdidas ocasionadas por el hecho fortuito.

El video de Facebook permitió que los internautas resaltaran el altruismo y humanismo de la agente. “Qué gran corazón del efectivo policial, así demostró que tuvo una buena formación. Ante todo, los valores como ser humano. Le doy las felicitaciones del caso”, escribió un usuario.