Feminicidio en Puno: hombre mata y entierra a conviviente en su habitación [VIDEOS Y FOTOS]

La región Puno se ensombrece con un macabro hallazgo. Al mediodía de este martes, luego de estar varios meses desaparecida, fue encontrado el cadáver de Margarita Mamani Arce (48). La mujer fue asesinada y luego enterrada en la habitación donde convivió con su pareja, José Alajurco Mamani (47).

El caso ha estremecido a Puno. El asesino confeso por el momento no ha dado detalles sobre su crimen; sin embargo sus dudas y temores lo delataron delante de la Policía y el fiscal penal de Yunguyo, Hugo Vizcarra, quienes llegaron hasta la habitación que la pareja había alquilado, ubicada en la avenida Circunvalación del barrio Santa Barbará.

De acuerdo a los testigos y propietario de la habitación, hace un año la pareja llegó a Yunguyo y se alojaron en el inmueble. Pero alrededor del mes de julio, Margarita Mamani desapareció sin dejar rastro. Recuerdan que a los pocos días también José Alajurco se marchó de la zona y volvió dos meses después a recoger algunas cosas para partir sin retorno.

Pero lo que no sabía Alajurco es que la hija y el esposo de Margarita, hace unas semanas iniciaron su búsqueda al no conocer el paradero de la mujer. Así fue como lograron ubicar la casa donde los amantes vivieron. Al no hallar rastros de Margarita sospecharon del asesinato, por ello acudieron a la comisaria de Yunguyo para presentar la denuncia por desaparición.

Con esta información, la Policía ubicó a José Alajurco en Desaguadero. El fiscal Vizcarra detalló que los nervios del varón lo delataron, más aún cuando ingresaron a la habitación que compartió durante varios meses con Margarita. En el lugar notaron que la tierra había sido removida y para su sorpresa debajo de la cama encontraron el cadáver de la mujer, envuelto en una frazada y enterrada a 15 centímetros del profundidad.