Una oportunidad para Tadeo: bebé de año y medio requiere urgente apoyo para reconstruir su intestino

Tadeo tiene año y medio, y se alimenta a través de máquinas. Padece de síndrome del intestino corto y "abdomen congelado", por lo que no puede ingerir alimentos de manera oral al 100%. Ahora requiere con urgencia una compleja intervención quirúrgica en Argentina, debido a que su hígado y su vida corren riesgo.

El pequeño, que en marzo fue dado de alta del hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, sufre de atresia intestinal múltiple, cuyo principal síntoma es la obstrucción del intestino. Esto le ha provocado 4 sepsis y ha tenido que pasar por 6 operaciones, ninguna exitosa. “Él tiene una malformación compleja. Ha tenido varios infecciones porque su intestino se ha obstruido dos veces. Tanto el delgado, como el grueso se han pegado. No absorbe lo que come”, detalla su madre Rossmery Flores Yanqui, de 29 años.

Por este motivo, Tadeo necesita con urgencia una rehabilitación intestinal, que le permita la reconstrucción del intestino. Desde que nació el pequeño ha necesitado de la máquina de nutrición parenteral, la cual conecta un catéter a su corazón. “Si no tiene esa nutrición, muere. Desde que se le dio de alta del hospital Rebagliati, no me han dado esperanzas de vida”, refiere la madre.

La operación para que Tadeo pueda abandonar la nutrición parenteral se podría practicar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Según los padres, esta institución les mencionó que el procedimiento resulta posible y que podría llevar a la recuperación de Tadeo. No obstante, también refieren que el Seguro Social les ha negado cualquier tipo de cobertura, por lo que ellos –a través de rifas y polladas- buscan recaudar más de 750 mil dólares. “EsSalud no quiere darnos el traslado al exterior. Lo venimos pidiendo hace un año”, indica Rossmery.

La situación de Tadeo es preocupante ya que la alimentación a través de las máquina empiezan a dañar su hígado. Su familia, además, debe gastar 100 soles diarios para cuidar su catéter. “Yo me dedico a él. Dijeron que una enfermera vendría, pero no llegó hasta aquí, hasta Villa El Salvador”.

La familia también necesita parches especiales para la limpieza del catéter leche especial, gasas, guantes estériles, pañales. Para mayor información sobre lo que se necesita se puede ingresar a la página de Facebook Una oportunidad para Tadeo.

También se pueden realizar depósitos a través de las cuentas N° Cuenta: 194-91950940-0-35 (CCI 00219419195094003594) o llamar a los teléfonos 964-258-630 / 993-939-931.