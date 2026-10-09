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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿qué te deparan los astros este viernes 9 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval
Horóscopo de Jhan SandovalComposición LR
Por
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 9 de octubre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo HOY, viernes 9 de octubre?

  • Aries: No sumes más actividades de las que ya vienes realizando. Por aumentar tus ingresos puedes volver a esa etapa de tensión y ajetreo que habías superado. En el amor, evita peleas y conflictos.
  • Tauro: Alguien que trabajó contigo en el pasado te hará una propuesta poco consistente que decidirás descartar. En el amor, esa persona es sensible, pero no ha madurado. Tomarás cierta distancia.
  • Géminis: Tienes planes con amigos que, posiblemente, descartes debido a tu agenda laboral. Algunas de las actividades que tienes en mente te tomarán más tiempo del pensado. Trata de organizarte. 
  • Cáncer: Será un día de éxito a nivel laboral. Solo evita pelearte con tus compañeros, puesto que alguien saldría de la línea que previamente trazaste. En el amor, no actúes con indiferencia por orgullo.
  • Leo: Un familiar opina distinto a ti, pero esto no es motivo suficiente para pelear y generar más divisiones de las existentes. Escucha y trata de respetar el punto de vista de los demás. Sé diplomático.
  • Virgo: Alejarte de esa persona sin desearlo realmente solo te traería malestar emocional y una situación desagradable para ambas partes. Busca una manera distinta de resolver todas sus diferencias.
  • Libra: Estás por llegar a un acuerdo muy favorable que te permitirá crecer profesionalmente y ganar más dinero. En el amor, ya no crees en promesas. Ahora necesitas hechos concretos o te alejarás.
  • Escorpio: Guiarte por una persona con más experiencia te permitirá superar los obstáculos que hasta ahora no has podido afrontar. Llega un tiempo de crecimiento laboral y económico. Aprovéchalo.
  • Sagitario: Termina ese tiempo de carencia y desempleo. Estás por recibir una oferta que le dará un giro a tu situación económica y laboral. En el amor, sé más constante y evitarás perder a esa persona.
  • Capricornio: Es posible que afrontes un imprevisto en lo laboral. Aunque inicialmente te sientas perdido, contarás con el apoyo de un compañero que sabrá guiarte y juntos hallarán las soluciones.
  • Acuario: Ese acuerdo que pensaste estaba por cerrarse aún no se termina por materializar. Que la angustia no te gobierne y trata de esperar, en pocos días recibirás buenas noticias y todo cambiará.
  • Piscis: Estás por cerrar una alianza con alguien que tiende a no ser sincero. Piénsalo bien y asesórate, así todo estará bajo tu control. En el amor, establece límites y evita que esa persona te manipule.

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