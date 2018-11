Policía Nacional asciende a 20 oficiales al grado de General

El Ministerio del Interior promovió a 18 coroneles de armas y 2 de servicio al grado de general de la Policía Nacional, así como a un nuevo teniente general, a partir del 1 de enero de 2019.

Los exámenes para el ascenso al máximo grado de la Policía Nacional estuvieron a cargo del Consejo de Evaluación de Oficiales Generales, presidido por el comandante General PNP José Lavalle Santa Cruz.

Uno de los requisitos en el proceso de selección para el grado de General es que los postulantes en su mayoria sean espadas de honor o número uno de su promoción. Que cuente con una trayectoria profesional y una intachable foja de servicio durante su carrera profesional.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el objetivo del Comando policial es promover una nueva generación de oficiales generales para fortalecer la institucionalidad, por esa razón los ascendidos provienen desde la promoción 1985 hasta 1989. Es decir que los generales o Tenientes Generales no pueden ser mas antiguos que el director de la Policía Nacional.

Del total de coroneles que alcanzaron el grado de General PNP, 9 pertenecen a la ex Policía de Investigaciones del Perú (ex PIP) o Código 2; además, 7 de la ex Guarda Civil (ex GC) o Código 2; y una a la ex Guardia República (ex GR) o Código 3.

De la ex PIP son el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Oscar Serván López; el jefe de la División de Alta Tecnología de la Dirección de Investigación Criminal, Raúl Alfaro Alvarado; el jefe de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp), Arquimides León Velasco; el jefe de la División de Investigación Criminal del Callao, Eduardo Garrido López.

Se suman a los mencionados los coroneles, Luis Vera Llerena, Martín Parra Saldaña, Javier Bueno Victoriano y Raúl del Castillo Vidal

De la ex GC son el jefe de seguridad del presidente Martín Vizcarra, Manuel Vásquez Vásquez; el jefe de la Región Policial Cajamarca, Luis Cacho Roncal; el jefe de la División de la Policía Portuaria, Alfredo Vildozo Rojas; el agregado policial del Perú en Inglaterra; William Ugaz Suárez; el jefe de la Oficina de Administración de la Séptima Región Policial Lima, Jorge Cayas Medina; el agregado policial del Perú en Estados Unidos Luis Lazo Fernández y el director de la Escuela de Posgrado de la PNP Miguel Lostanau Fuentes.

De la ex GR los coroneles ascendidos son Víctor Patiño Zevallos y Javier Gallardo Mendoza. Y los coroneles de servicio son el abogado Roberto Burgos del Carpio y el médico Jorge Salazar Quiroz.

También fue ascendido al grado de Teniente General, el jefe de la Dirección de Criminalística (Dirincri) de la Policía Nacional, general PNP Jorge Pérez Flores.

Se estima que para fin de año igual número de generales pasarían a la situación de retiro por renovación de cuadros.