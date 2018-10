“La corrupción barrió con la clase política peruana”

Edgar Jara

¿Ha sido laborioso escribir este libro?

“Operación Lava Jato”, empecé a escribirlo el 2014, soy investigador, me llevó cuatro años terminarlo, para poder tener datos fidedignos, porque es una crónica, de coyuntura actual, empezando del gobierno de Lula, el 2004, cuando arma toda esta componenda de ministros, políticos, que hacen todo el desfalco en Petrobras, y tanto la policía federal y yo nos quedamos sorprendidos porque pensamos que al coger a Roberto Costa y Alberto Yusebi, creíamos que eran la cabeza de toda esta macrocorrupción, porque uno hacía el lavado de dinero y el otro era el principal directivo de abastecimientos en esa empresa, pero conforme fuimos avanzando en la investigación nos encontramos con la sorpresa de que el comandante general de toda esta macrocorrupción era Luiz Inácio Lula da Silva.

Un expresidente muy querido, sobre todo por la clase trabajadora, ¿no?

Claro, precisamente por eso me quedé sorprendido al ver que se sindicaba a Lula como el comandante de toda esta mafia, y al momento de ver todo esto me dije, pero es un líder de izquierda que sacó al país de una situación que se encontraba crítica, con programas de ayuda a muchas familias, tener todos esos antecedentes, él encontró una economía de un PBI de millones y llevarlo a trillones, una cosa sorprendente. No lo creía, porque era un líder político, pero nos dimos con la cruda realidad que la policía entra al departamento de Lula y encuentra documentos, también va al Instituto Lula, que ha sido donado por la empresa Odebrecht, valorizado el terreno en más de tres millones de reales, y como dice un juez del Lava Jato, lamentablemente Lula se corrompió.

¿Retrata toda la verdad?

El libro me llevó cuatro años porque había que llegar a la verdad, porque al comienzo, tal como sucede acá, están negándolo todo, pero cuando ya entraron a la colaboración eficaz, hablaron la verdad, como está sucediendo con Rolando Reátegui, al comienzo, Marcelo Odebrecht lo negó todo.

¿Tiene alguna duda de que Lula sea ladrón?

Yo no tengo ninguna duda, lo digo en mi libro, así como los políticos de acá, no se salva ni uno. Le está cayendo la noche a Keiko, y ahora le viene a Alan García.

Él tiene fama de intocable.

Lo estamos viendo, cómo está el Poder Judicial, por eso Alan no caía, tenía hermanitos a su favor, igual que Keiko, que armaba todo a través del chat “La Botica”, como se arma todo para defenderse, tenía a Hinostroza, nombrado por ellos, que está protegido y se fugó, porque Fuerza Popular es culpable, como recibía millones a través de Bedoya y Yoshiyama.

¿En el libro también adelanta que Alan caerá?

No solo él, sino volverá a la cárcel Humala, Kuczynski, que está metido hasta el cuello, Susana Villarán, todos están incluidos en este libro, porque es una investigación.

¿Es una herramienta eficaz para los jueces?

Este libro lo tiene Carhuancho, desde el momento que se terminó de imprimir, igual José Domingo Pérez, César Hildebrandt, Gorriti. A todos los periodistas que defienden esta causa les he hecho llegar el libro.

Por lo revelador de su libro, ¿cree que su vida corre peligro?

No sé (ríe), decir la verdad…

¿Es el costo?

Es el costo. Yo también publiqué un libro sobre los pasivos ambientales y sociales de Yanacocha, me amenazaron de muerte, pero sigo vivo, estamos viendo parece: el hombre que no debe morir, jajaja.

Con la política local tiene insumo para rato.

La “Operación Lava Jato”, Lula ha querido desaparecerlo, tiene para cinco años más en Brasil, el sobre cerrado de las declaraciones se está abriendo, por eso es que ahora se está viendo que Fuerza Popular se está desarmando, y vamos a ver que Alan no regresará de España, no se presentará como siempre lo ha hecho, porque ahora las cosas son diferentes, ya Camargo Correa dijo que le financió la campaña, hay pruebas de que él recibe de las obras del Metro y del Metropolitano.

¿Qué le deja toda esta historia negra en la política peruana?

Una pena, ver que la corrupción está en toda la región, Latinoamérica es la región más tolerante a la corrupción, decimos: roba, pero hace obras, eso está en nuestra cultura, está en todos los niveles y si nosotros no hacemos algo, lamentablemente vamos a seguir en la extrema pobreza, educación paupérrima, un situación caótica, por eso que mi objetivo es del libro, que la persona tenga una visión panorámica de toda esta corrupción, Odebrecht está en doce países.

¿De la corrupción no se salva ningún político?

Todos son corruptos, simplemente los políticos lo niegan. Odebrecht está en el Perú desde 1979, haciendo Charcani V en Arequipa, en el gobierno de Morales Bermúdez, pasa por Belaunde, Alan, que es donde asienta las bases de Odebrecht en nuestro país, y él habla que conocía muy bien al fundador Nolberto Odebrecht.