Periodista acusa a director de cine de hostigamiento tras crítica a su película

La periodista Mónica Delgado utilizó sus cuentas de redes sociales para exponer el hostigamiento que viene recibiendo por parte de un grupo de usuarios tras su crítica a la película nacional "Yuli"

Delgado indicó que todo comenzó luego de publicar en el portal Wayka su columna de opinión referente a la cinta. Esta acción ocasionaría que el director del largometraje Christian Carrasco le responda y le envíe un mensaje a su cuenta personal de Facebook.

“Sra. asalariada…no recuerdo si la contraté para que hable tato de mi...si fue así, mándenme su numero de cuenta entiendo que se acerca fin de mes. Debe estar muriéndose de hambre”, le escribió Carrasco a Delgado en la red social.

Esta comunicación se da luego que el pasado 18 de octubre Delgado publicara en Wayka su crítica ‘El intento de ciencia ficción en Yuli’, donde resalta “errores de continuidad, pésimas actuaciones, rupturas de eje, escaso sentido del encuadre o los pobres efectos especiales” de la película de Carrasco.

Delgado a usado las redes sociales para exponer no solo el mensaje que recibió por parte del cineasta, sino la ola de comentarios intimidantes que viene recibiendo por parte de otros usuarios. La periodista indicó que Carrasco no solo le ha mandado mensajes a ella, sino también a sus amigos más cercanos.

"Desde que saqué mi crítica en Wayka, el director de Yuli, me manda mensajes por inbox y no sé si tomarlo como acoso. ¿Imagino que sí le habrá pagado a gente para que hablen bien de él y de su peli, no? Este es el nivel de algunos cineastas peruanos, que toman una crítica como un asunto personal. Penoso", compartió la periodista.







Hostigamiento de otros usuarios tras compartir su crítica



Las amenazas de muerte no son del director Carrasco. Coincidió con sus mensajes mala leche, pero pertenecen a otro tipo de acosador. Este es muy grave. #NiUnaMenos pic.twitter.com/MT1qBAP26S — Mónica Delgado (@criticademonica) 24 de octubre de 2018



Carrasco responde

A través de su cuenta de Facebook, el director de cine publicó un mensaje donde responde los dichos de Delgado. En el texto expresa sus disculpas por hablar con amigos de la comunicadora, indicando que no lo podía hacer directamente con ella al supuestamente haber sido bloqueado. En el escrito manifiesta sus razones detrás de su respuesta a la periodista.

"La señora me insulta gravemente tildándome de estafador, mediocre y ofendiéndome de forma publica de una manera nada profesional con sus amigos y escribiendo en mis post. Se burla de algunas faltas ortográficas que para ella son motivo para denigrarme y manchar mi nombre", dice Carrasco en una parte de su extenso texto.