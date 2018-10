SJM: más de 1000 personas colaboraron en pollada de joven que perdió pierna [VIDEO]

Un joven estudiante perdió la pierna hace unos días, cuando se encontraba en el paradero entre las avenidas el Salvador Allende y Solidaridad, en San Juan de Miraflores (SJM). Ante esto, su familia realizó una pollada para poder solventar los gastos.

La actividad, que fue difundida por las redes sociales, logró concentrar a más de 2000 mil personas, quienes se acercaron hasta Pamplona Alta para colaborar con la actividad que ayudará con la recuperación del joven de 20 años, Rodrigo Garfias, quien perdió la pierna izquierda después del fatídico accidente.

Según la información que trascendió, el diagnostico del joven estudiante aún es reservado, en tanto, la prima del adolescente indicó que, “en estos momentos a él lo están estabilizando los doctores. Su pronostico es reservado, pero los doctores nos levantan los ánimos porque nos dicen que están haciendo todo lo posible".

Cabe precisar que el último sábado la PNP detuvo al chófer que atropelló al estudiante en San Juan de Miraflores; sin embargo, a las pocas horas fue puesto en libertad.

“De acuerdo al fiscal Durán Ponce de León de la Fiscalía de Tránsito de Lima Sur, el acusado fue puesto en libertad porque no se han remitido los resultados médicos legistas respecto al estado de salud del agraviado. Al no tenerlos, no ha tenido los suficientes argumentos para ordenar una detención”, detalló Álvaro Peláez, defensor de la víctima.