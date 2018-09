Ate: aparentó estar muerto para no ser capturado, pero vecinos se dan cuenta y todo termina mal [VIDEO]

Increíble. Un delincuente que robó dentro de una vivienda no tuvo mejor idea que aparentar estar muerto para no ser capturado por los vecinos; sin embargo, su plan no resultó como él esperaba. Cuando los testigos se dieron cuenta del engaño, el sujeto tuvo un lamentable desenlace.

Tal como muestran las imágenes, el delincuente aparece recostado sobre el piso en su intento de parecer muerto y evitar ser golpeado por los presentes tras haber sido visto delinquiendo en la zona 4 del Valle Amauta, en Ate.

Sin embargo, uno de los vecinos decidió arrojarle agua desde un balde, lo que hizo que el delincuente se ponga de pie inmediatamente.

Al darse cuenta del engaño, los vecinos decidieron lincharlo. Lo amarraron a un poste y golpearon hasta que la Policía llegó para evitar un fatal desenlace.

Cabe destacar que el sujeto fue encontrado con una tablet y un celular que habría robado de la vivienda. La Policía lo trasladó a la comisaría de Ate.

En tanto, los vecinos de la zona han exigido mayor seguridad y, de no cumplirse, aseguraron que continuarán tomando justicia por sus propias manos.