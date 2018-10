ONPE: Entérate aquí si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones 2018

Solo necesitas tu número de DNI para entrarte si la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) te seleccionó como uno de los miembros de mesa que serán parte de las 80.940 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país para las Elecciones 2018 que se llevarán a cabo el próximo 7 de octubre. Conoce aquí si fuiste elegido.

Para cada mesa de sufragio se designará por sorteo al presidente, secretario y tercer miembro, así como a 3 suplentes. El acto se desarrolló con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, personeros de organizaciones políticas, un Notario Público, entre otros.

El cargo de miembros de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que resulte sorteado miembros de mesa (titular o suplente) deberá ejercer su función en las elecciones municipales 2018. De no hacerlo, deberá pagar una multa de S/.207.50. Si no cumple con la función de miembros de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembros de mesa y otra por no votar .

Realiza la consulta si eres miembros de mesa en la página web de la ONPE ingresando tu número de DNI. Ingresa aquí https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/

¿Cómo solicitar dispensa o justificación?

Justificación es solicitada por ciudadanos que no votaron o se negaron a ser miembros de mesas, mientras que la dispensa la podrían solicitar quienes se excusen por no ejercer el deber de votar.

Además de ello, indica en qué casos dicha solicitud no tendría costo alguno, pero si lo tuviesen, la justificación valdría 21.60 soles, mientras que la dispensa costaría 21.80 soles, que deberán ser pagados en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, las Oficinas Desconcertadas del JNE en provincias o en cualquier agencia del Banco de la Nación, en el que usaría el código 01465.