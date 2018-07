Enrique Verástegui: “Vivimos una época de aluvión total, nada queda en pie al paso de la cibernética”

La crítica lo considera como uno de los mejores poetas peruanos. Fundador de Hora Zero, un movimiento surgido en la década del setenta del siglo pasado. El escritor dialogó con La República en una de sus recientes visitas a Cusco, una conversación que aborda distintos tópicos.

En los años 70, Hora Zero se manifestó con un discurso de rebeldía y destrucción contra lo establecido. Ahora, con un panorama generacional distinto, ¿crees que hay espacio para pensar en esa utopía?

Hora Zero fue, y es, la representación de esa utopía. En las condiciones actuales se hace necesario recomponer la utopía, y también manifestar a la mente lúcida que modifique los presupuestos de esa utopía. Vivimos una época que se caracteriza por un aluvión total que es la cibernética, nada queda en pie al paso de la cibernética que, por lo visto, ya se adueñó de nuestro destino y el destino de los pueblos.

¿Y crees que eso puede ser negativo?

Una inmensa cantidad de jóvenes utilizan la cibernética para leer y publicar sus libros. La condición básica de un narrador o un poeta es saber leer.

En el recital que diste en Cusco tocaste en la armónica “Aires de Machu Picchu” como si se tratara de un poema. ¿Cuál es el lugar que ocupa para ti la música en la poesía?

Para entender la música en la poesía es necesario entender la métrica. Sin métrica, así sea asimétrica, no hay poesía. Busco poesía y prosa simultáneamente a la música que emana de mí.

Eres un escritor que se ha ocupado también de la filosofía y la lógica. ¿Crees que haces trabajos distintos a la hora de hacer filosofía y poesía o es una misma esencia vista de distintos ángulos?

Es parte de una misma visión del mundo. A la filosofía llego de joven, cuando leo por ejemplo a Wittgenstein, Derrida, Deleuze o Marcuse, quien fue mi maestro ideal. Él tiene un libro que se llama El hombre unidimensional en donde expone que es muy difícil que la gente sea lúcida como para posibilitar una respuesta a la sociedad del caos.

La poesía debe estar en la calle, lo cotidiano, en lo vulgar. Ahora que vivimos una crisis política y de representación, así como el gran triunfo de un sistema económico individualista, ¿cuál es el lugar de la poesía en este escenario?

Has presentado una situación absolutamente caótica. Por lo tanto, la función de la poesía es dirigir el mundo en las actuales condiciones, eso quiere decir que se hace historia para todos y una historia que transforme el mundo y lo haga mejor. Hay vertientes utópicas que pueden contribuir a la formación de un arte y una ciencia de gobernar un país para sacarlo de la miseria y alcanzar una sociedad de bienestar. Eso responde la poesía en un mundo de crisis no solo moral sino económica. Esa es mi visión del mundo y creo que mi maestro Marcuse estaría de acuerdo.

En retrospectiva, ¿cómo miras ahora lo que fue Hora Zero y la poesía en la década de los 70?

Los 70 son el origen de una obra fastuosa, espléndida, literaria, es inteligencia, amor, libertad, genialidad. Todo eso a partir de un primer libro (En los extramuros del mundo) que no he vuelto a leer porque tengo otros libros que escribir y publicar. No quería que olviden ello por ese primer libro tan querido por todos los peruanos. Yo estoy muy agradecido a los poetas de América Latina, especialmente a Yaxkin Melchy, poeta mexicano, quien prologó mi libro Splendor de mil páginas y lo editó en México.

¿Hacia qué debería apuntar la reconstrucción de la utopía?

Tiene que apuntar hacia una expresión de amor en un mundo que lo ha perdido. Un sueño de esa utopía lo encuentras en los evangelios, esa es la base por la cual muchos nos movemos.

¿Eres católico?

Sí, pero no cucufato. Mi familia es católica radical, yo soy católico pragmático.

¿Existe alguna parte de religiosidad o espiritualidad a la hora de escribir para ti?

Creo que sí. Desde el punto de vista de la experiencia, llegar a Dios a través del cuerpo, como diría San Agustín.

¿Cómo te llevas con la idea de la muerte?

Me da pánico, tengo miedo del tránsito pero sí acepto la vida después de la vida sin miedo, no sé qué me suscita pensarlo.

¿Y sigues escribiendo poesía?

Con menos intensidad que antes, pero ahora dedico mi tiempo a las matemáticas. Acaban de publicar Teoría y práctica de Xalmo, que es la invención y demostración de un nuevo número en las matemáticas universales, que es más poderoso que el número uno y más poderoso que el número cero. Ese teorema está analizado por gente que en el campo de las matemáticas me lee.

Viajaste por muchos lugares y tuviste experiencias increíbles en tu vida y eres reconocido por tu trayectoria como uno de los más importantes poetas. ¿Cómo te sientes al respecto?

Me siento cansado. Hace más de 40 años que vuelo por muchos países del mundo, eso me ha permitido escribir miles de páginas de poesía, ensayo, filosofía y matemáticas, todo eso conforma mi modo de ser y estoy cansado.