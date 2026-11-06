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¿Te quedarás sin agua este sábado 7 de noviembre? Sedapal anuncia cortes de hasta 12 horas: revisa AQUÍ los distritos

Sedapal suspenderá temporalmente el suministro de agua potable este sábado 7 de noviembre en sectores de Lurigancho, Puente Piedra y La Molina. Conoce las urbanizaciones afectadas y los horarios.

SEDAPAL Confirma corte de agua 7 de noviembre
SEDAPAL Confirma corte de agua 7 de noviembre
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¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó una nueva jornada de cortes de agua para este sábado 7 de noviembre de 2026, que podría dejar sin suministro hasta por 12 horas a numerosas familias de la capital. La medida afectará sectores específicos de tres distritos y obligará a los ciudadanos a tomar precauciones.

De acuerdo con la programación difundida, la interrupción responde a trabajos técnicos de mantenimiento y mejora en las redes de distribución. Las labores buscan garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura encargada del abastecimiento de agua potable.

Sin embargo, la suspensión no afectará a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a determinadas urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos.

¿Qué distritos se quedarán sin agua este sábado 7 de noviembre?

Según el cronograma, las interrupciones comenzarán desde las 7.00 a. m. y, dependiendo del sector, se prolongarán hasta las 11.50 p. m. Los distritos comprendidos son Lurigancho, Puente Piedra y La Molina.

Lurigancho: corte de agua por 12 horas

Los vecinos de Lurigancho, también conocido como Chosica, afrontarán la suspensión más prolongada de la jornada. El servicio será interrumpido desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

Las zonas afectadas serán:

  • Urbanización San Antonio de Huampaní.
  • Urbanización Sol de Huampaní, etapas I, II, III, IV y V.
  • Urbanización Huampaní.
  • Asociación Boulevard.
  • Asociación 30 Amigos.

Puente Piedra: zonas que estarán 8 horas sin agua

En Puente Piedra, Sedapal programó la interrupción desde las 12:00 del mediodía hasta las 8.00 p. m.

Los sectores comprendidos son:

  • Pueblo Joven Laderas de Chillón, primera explanada.
  • Asentamiento Humano Laderas de Chillón, segunda explanada.
  • Urbanización Residencial La Ensenada.

La Molina: suspensión hasta las 11.50 p. m.

En La Molina, el corte comenzará a la 1.00 p. m. y finalizará a las 11.50 p. m., por lo que tendrá una duración programada de 10 horas y 50 minutos.

Las urbanizaciones y asociaciones afectadas son:

  • Urbanización El Remanso, etapas I y II.
  • Conjunto Residencial Jorge Chávez.
  • Urbanización Islas del Sol.
  • Urbanización Los Sirius, etapas I, II y III.
  • Asociación Roardi.
  • Asociación San Francisco.
  • Urbanización La Molina Vieja, etapas II y III.

¿Cómo saber si tu casa está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los ciudadanos que deseen confirmar si su vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden utilizar el mapa interactivo de Sedapal, herramienta que permite consultar las interrupciones programadas del servicio.

Para realizar la verificación, deben ingresar a la plataforma oficial, escribir la dirección de su inmueble o ubicarlo directamente en el mapa y revisar los avisos correspondientes.

Asimismo, Sedapal recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados, priorizando su uso para el consumo, la preparación de alimentos y la higiene personal.

En caso de dudas sobre el cronograma o problemas con el restablecimiento del suministro, los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000.

Finalmente, se recomienda consultar los canales oficiales de la empresa, debido a que la programación podría presentar modificaciones de acuerdo con el desarrollo de los trabajos técnicos.

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