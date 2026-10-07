Seis distritos de Lima tendrán corte de agua este viernes 9 de octubre por hasta 14 horas: consulta zonas afectadas
Sedapal ha detallado las áreas específicas con restricciones. Se recomienda tomar previsiones necesarias durante el periodo de corte para garantizar el suministro de agua.
Un total de seis distritos de Lima Metropolitana tendrán restricciones temporales en el servicio de agua potable este viernes 9 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento programados por Sedapal. Las labores incluyen la limpieza de reservorios y la ejecución de un empalme, por lo que la empresa estableció horarios específicos para la interrupción en las zonas comprendidas.
La programación contempla urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, barrios, calles y avenidas de distintos puntos de la capital. Los usuarios de las áreas señaladas deberán considerar el horario correspondiente a su sector para tomar las previsiones necesarias durante el periodo en que permanezca suspendido el servicio.
Conoce cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua de este viernes 9 de octubre
La información difundida por Sedapal detalla los sectores y horarios incluidos en la programación. En el caso de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, existen varios sectores contemplados dentro del cronograma:
Villa María del Triunfo
- Sector 309: Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo.
- Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario Comité 32B, Mzs. U5K, U5L, U5M.
- Sector 311: Urb. Villa Jardín 1era etapa.
- Hora: 8 a. m. a 8 p. m.
San Juan de Miraflores
- Sector 304: Urb. San Juan Zona “D” y Urb. San Juan Zona “C”.
- Sector 305: A. H. Sol de Los Milagros; P.J. Villa Solidaridad 2da etapa; P.J. San Antonio de Padua; A. H. Mártires de San Juan; A. H. 7 de Julio; A. H. Rafael Belaúnde; A. H. Virgen de Guadalupe.
- Sector 309: Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo.
- Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui.
- Hora: 8 a. m. a 8 p. m.
- A. H. Sol de los Milagros: 8 a. m. a 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zona: APV Casa Blanca; A. H. 9 de Febrero Ampliac; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales; Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Andes; Agru. Los Claveles; Agru. Nuevo Progreso; Agru. Los Girasoles; Agrup. El Bosque Mariátegui; A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes; A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre; Agru. Fam. Nuevo Amanecer; A. H. Jesús de Nazareth; A. H. El Mirador Fase II Ampl; Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl; A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl; A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza.
- Hora: 8 a. m. a 9 p. m.
Chaclacayo
- Zona 1: Urb. Chaclacayo: Calle 1, Mzs. O, P, H y G; P. J. 12, 13, 14, 17, 21 y 20 A.
- Zona 2: Urb. El Cuadro: Mzs. K, N; P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18; calle D, D1, Calle E.
- Hora: 8 a. m. a 8 p. m.
Comas
- Zona: A.H. Pampa de la Independencia; P. J. Independencia; A. H. Los Conquistadores; P.J. El Progreso; A. H. Comité 125 II Ampliación; A. H. Comité Unificado Villa Canta; U. Pop. Independencia.
- Hora: 12 m. a 8 p. m.