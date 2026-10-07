Seis distritos de Lima tendrán corte de agua este viernes 9 de octubre por hasta 14 horas: consulta zonas afectadas

Las zonas comprendidas incluyen Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Comas, con interrupciones que van desde las 8 a. m. hasta las 9 p. m.

Las zonas comprendidas incluyen Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Comas, con interrupciones que van desde las 8 a. m. hasta las 9 p. m. Foto: composición LR/Difusión

Un total de seis distritos de Lima Metropolitana tendrán restricciones temporales en el servicio de agua potable este viernes 9 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento programados por Sedapal. Las labores incluyen la limpieza de reservorios y la ejecución de un empalme, por lo que la empresa estableció horarios específicos para la interrupción en las zonas comprendidas.

La programación contempla urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, barrios, calles y avenidas de distintos puntos de la capital. Los usuarios de las áreas señaladas deberán considerar el horario correspondiente a su sector para tomar las previsiones necesarias durante el periodo en que permanezca suspendido el servicio.

Conoce cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua de este viernes 9 de octubre

La información difundida por Sedapal detalla los sectores y horarios incluidos en la programación. En el caso de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, existen varios sectores contemplados dentro del cronograma:

Villa María del Triunfo

Sector 309: Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo.

Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario Comité 32B, Mzs. U5K, U5L, U5M.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario Comité 32B, Mzs. U5K, U5L, U5M. Sector 311: Urb. Villa Jardín 1era etapa.

Urb. Villa Jardín 1era etapa. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 304: Urb. San Juan Zona “D” y Urb. San Juan Zona “C”.

Urb. San Juan Zona “D” y Urb. San Juan Zona “C”. Sector 305: A. H. Sol de Los Milagros; P.J. Villa Solidaridad 2da etapa; P.J. San Antonio de Padua; A. H. Mártires de San Juan; A. H. 7 de Julio; A. H. Rafael Belaúnde; A. H. Virgen de Guadalupe.

A. H. Sol de Los Milagros; P.J. Villa Solidaridad 2da etapa; P.J. San Antonio de Padua; A. H. Mártires de San Juan; A. H. 7 de Julio; A. H. Rafael Belaúnde; A. H. Virgen de Guadalupe. Sector 309: Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo.

Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

8 a. m. a 8 p. m. A. H. Sol de los Milagros: 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zona: APV Casa Blanca; A. H. 9 de Febrero Ampliac; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales; Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Andes; Agru. Los Claveles; Agru. Nuevo Progreso; Agru. Los Girasoles; Agrup. El Bosque Mariátegui; A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes; A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre; Agru. Fam. Nuevo Amanecer; A. H. Jesús de Nazareth; A. H. El Mirador Fase II Ampl; Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl; A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl; A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza.

APV Casa Blanca; A. H. 9 de Febrero Ampliac; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales; Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Andes; Agru. Los Claveles; Agru. Nuevo Progreso; Agru. Los Girasoles; Agrup. El Bosque Mariátegui; A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes; A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre; Agru. Fam. Nuevo Amanecer; A. H. Jesús de Nazareth; A. H. El Mirador Fase II Ampl; Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl; A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl; A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza. Hora: 8 a. m. a 9 p. m.

Chaclacayo

Zona 1: Urb. Chaclacayo: Calle 1, Mzs. O, P, H y G; P. J. 12, 13, 14, 17, 21 y 20 A.

Urb. Chaclacayo: Calle 1, Mzs. O, P, H y G; P. J. 12, 13, 14, 17, 21 y 20 A. Zona 2: Urb. El Cuadro: Mzs. K, N; P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18; calle D, D1, Calle E.

Urb. El Cuadro: Mzs. K, N; P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18; calle D, D1, Calle E. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

Comas