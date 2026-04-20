'Confiamos en ti': La campaña de préstamos para personas que están en Infocorp
La fintech Prestamype busca darle una nueva oportunidad a quienes quieren salir adelante, ofreciendo préstamos con montos desde S/15 mil soles, evaluación flexible y acceso incluso para personas en Infocorp o sin historial crediticio.
Durante mucho tiempo, aparecer en Infocorp con un mal puntaje crediticio significaba quedar prácticamente fuera del sistema financiero, sin acceso a préstamos ni a productos como tarjetas de crédito. Sin embargo, este panorama ha comenzado a cambiar en los últimos años. Hoy, ya no solo los bancos, financieras o cajas ofrecen alternativas de financiamiento: las fintech han abierto nuevas puertas para quienes antes no tenían opciones.
En ese contexto nace “Confiamos en ti”, la campaña de Prestamype que busca darle una nueva oportunidad a personas que figuran de forma negativa en Infocorp o que no cuentan con historial crediticio. A través de esta iniciativa, Prestamype reafirma su compromiso de impulsar a más peruanos, ofreciendo préstamos con condiciones accesibles y flexibles, que incluyen montos altos y tasas competitivas.
Conoce más del préstamo estando en Infocorp.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Al calificar a un préstamo estando en Infocorp accedes a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1,05%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para calificar al préstamo de Prestamype
Calificar al préstamo de Prestamype es más sencillo de lo que crees, ya que el requisito principal es contar con un inmueble como una casa, departamento, local o terreno que cumpla las siguientes condiciones:
- Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.
Si estás listo para dar el siguiente paso y pre-calificar a tu préstamo, puedes conocer más información en este enlace.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
