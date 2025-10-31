HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Publirreportajes

Convocatoria para empresas interesadas en ejecutar el proyecto de mejoramiento urbano en Ayacucho

Se invita a empresas privadas a participar en la selección para financiar y/o ejecutar el proyecto de mejora de espacios públicos urbanos en el distrito de Ayacucho.

Convocatoria para ejecución de proyecto urbano. Fuente: Difusión.
Convocatoria para ejecución de proyecto urbano. Fuente: Difusión.

Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o ejecución del (los) Proyecto(s) MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N° 2653907 -2DA CONVOCATORIA en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, (en adelante, Ley N° 29230) y el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), para que presenten su expresión de interés hasta 11 de noviembre de 2025, conforme al anexo A del presente documento.

1.Entidad pública que convoca el proceso de selección:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

2.Objeto de la convocatoria y descripción del proyecto:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del financiamiento y ejecución del(los) proyecto(s), según el siguiente detalle:

larepublica.pe

3.Calendario del proceso de selección:

larepublica.pe

4.Bases del proceso de selección:

Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:

www.proinversion.gob.pe

https://munihuamanga.gob.pe/obras-por-impuestos

larepublica.pe
Notas relacionadas
López Aliaga busca acercarse al sur con vicepresidente ayacuchano

López Aliaga busca acercarse al sur con vicepresidente ayacuchano

LEER MÁS
Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

LEER MÁS
Alcalde de provincia de Ayacucho lideraría banda que direccionó obras de más de S/10 millones en favor de empresas coludidas

Alcalde de provincia de Ayacucho lideraría banda que direccionó obras de más de S/10 millones en favor de empresas coludidas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

LEER MÁS
Cyber WOW 2025 en Oechsle.pe: La gran oportunidad para renovar, ahorrar y disfrutar

Cyber WOW 2025 en Oechsle.pe: La gran oportunidad para renovar, ahorrar y disfrutar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Publirreportajes

Streamers de Dota 2 más destacados en Perú

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Russell triunfa en Singapur y McLaren cierra el título de constructores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025