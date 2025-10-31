Convocatoria para empresas interesadas en ejecutar el proyecto de mejoramiento urbano en Ayacucho

Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o ejecución del (los) Proyecto(s) MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL AREA VERDE DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA AV. INDEPENDENCIA, DESDE EL C.E.B.E SAN JUAN DE DIOS HASTA LA AV 26 DE ENERO DEL DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N° 2653907 -2DA CONVOCATORIA en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, (en adelante, Ley N° 29230) y el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), para que presenten su expresión de interés hasta 11 de noviembre de 2025, conforme al anexo A del presente documento.

1.Entidad pública que convoca el proceso de selección:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

2.Objeto de la convocatoria y descripción del proyecto:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del financiamiento y ejecución del(los) proyecto(s), según el siguiente detalle:

3.Calendario del proceso de selección:

4.Bases del proceso de selección:

Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:

www.proinversion.gob.pe

https://munihuamanga.gob.pe/obras-por-impuestos