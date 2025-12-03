Chevron y Perú: el renacer de una historia petrolera

El norte del país reafirma su rol como región pionera en la industria del petróleo. Fuente: Shutterstock.

Perú fue el segundo país del mundo en perforar un pozo de petróleo comercial, pero su producción ha caído drásticamente en las últimas décadas. Hoy, la llegada de Chevron a la costa norte del país abre una nueva etapa de esperanza, inversión y oportunidades para toda la región. El ingeniero petrolero, de nacionalidad peruana, con más de 30 años de experiencia internacional en el sector energético, Jorge Miroslav Jara Salas analiza el significado de esta alianza y el potencial energético que podría transformar nuevamente la historia del país.

Una historia petrolera que se remonta al origen de la industria

La historia del petróleo no empezó en el Medio Oriente ni en Sudamérica, sino en Pensilvania, Estados Unidos, en 1859, con el primer pozo comercial perforado por el capitán Edwin Drake. Sin embargo, pocos recuerdan que el segundo pozo comercial del mundo se perforó apenas cuatro años después, en 1863, en Zorritos, al norte del Perú.

“Perú tiene una historia tan antigua como la propia historia del descubrimiento del petróleo”, explica el ingeniero Jorge Jara Salas. “Fue el primer país de Latinoamérica en producir petróleo de manera comercial, y ese legado aún marca nuestra identidad energética”, remarca.

En los años ochenta, Perú alcanzó su pico histórico de producción: alrededor de 200.000 barriles diarios. Pero desde entonces, el descenso ha sido constante hasta llegar a promediar apenas 40.000 barriles por día. Actualmente, el país consume entre 250.000 y 300.000 barriles diarios, lo que obliga a importar más del 70% de su demanda.

“Perú tiene abundantes cuencas sedimentarias con potencial comprobado, pero la falta de inversión, actualización normativa y estabilidad política frenaron por años el desarrollo exploratorio”, señala Jorge Miroslav Jara Salas.

De la riqueza a la dependencia: una caída prolongada

El ingeniero recuerda que la actual Ley de Hidrocarburos data de 1993, cuando el precio del barril rondaba los 10 dólares. “Treinta años después, la industria cambió radicalmente, pero la ley no”, comenta. “Eso distanció la llegada de grandes inversionistas y concentró la actividad en empresas pequeñas enfocadas en campos maduros”.

El resultado: un país con grandes reservas potenciales, pero con reservas probadas de apenas 0.3 billones de barriles, muy por debajo de sus vecinos regionales. Para tener perspectiva, Colombia cuenta con 2 billones, Brasil con 15, Estados Unidos con 42 billones y Venezuela que lidera la lista con 302 billones de barriles.

“Si seguimos al ritmo actual, nuestras reservas probadas se agotarían en 15 años”, advierte Jorge Miroslav Jara Salas. “Por eso es crucial reactivar la exploración y atraer capital extranjero con tecnología y visión a largo plazo”.

Chevron entra en escena: una alianza estratégica

La llegada de Chevron, uno de los gigantes energéticos del mundo, representa un punto de inflexión. La empresa estadounidense explorará tres lotes marinos frente a la costa norte del país: Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados entre las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, que son tradicionalmente petroleras.

De acuerdo con estudios preliminares, esas áreas podrían albergar entre 3 y 4 billones de barriles. Si se confirman esas proyecciones, Perú podría volver a producir más de 200.000 barriles diarios en una década, alcanzando prácticamente la autosuficiencia energética.

“Esta alianza es una gran noticia para el país”, subraya Jorge Jara Salas. “Chevron no solo aporta capital, sino conocimiento técnico, experiencia global y estándares ambientales que elevarán el nivel de toda la industria nacional”, añade.

El ingeniero peruano destaca, además, el rol clave de PerúPetro, el organismo estatal que administra los contratos de exploración. “La actual gestión ha sido técnica y proactiva. El presidente de Perú Petro, Pedro Chira -quien fue mi profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería- es un profesional con gran capacidad. Eso ha generado confianza y acelerado las negociaciones con empresas de primer nivel”, concluye.

Jorge Jara Salas, ingeniero especialista en la materia. Fuente: Difusión.

Geopolítica y energía: Latinoamérica en el radar

Para Jorge Miroslav Jara Salas, esta alianza no solo tiene un significado nacional, sino también geopolítico. “Estados Unidos ya no depende de Medio Oriente como antes. Hoy su foco energético está en el hemisferio occidental, y Latinoamérica ocupa un lugar estratégico en esa ecuación”, explica.

Chevron ya opera en Guyana, Brasil, Argentina y Venezuela, donde también tiene una fuerte presencia. “Sudamérica concentra algunas de las reservas más grandes del planeta. (...) La llegada de Chevron a Perú es parte de esa visión integral: fortalecer su portafolio en una región estable y geográficamente cercana a Estados Unidos”, explica.

El ingeniero también menciona que el riesgo operativo de Perú es bajo comparado con otras regiones del mundo. “Trabajé en Nigeria hace 25 años, donde las condiciones eran muchísimas veces más complejas. Perú, en cambio, ofrece estabilidad económica, talento técnico y cercanía logística, lo que lo hace muy atractivo para las grandes compañías”, aclara.

Un nuevo impulso para la industria y el país

A diferencia de décadas anteriores, el gobierno peruano ha empezado a flexibilizar regulaciones y agilizar procesos ambientales y sociales sin descuidar la sostenibilidad.

“Antes, algunos proyectos tardaban cinco años en aprobarse por exceso de trámites o por una aplicación extrema de la consulta previa”, señala Jorge Jara Salas. “Hoy se busca un balance entre el desarrollo responsable y el bienestar de las comunidades”, añade.

La expectativa es que la presencia de Chevron genere un efecto multiplicador: atrayendo nuevas inversiones, generando empleo y revitalizando el ecosistema energético nacional. “Cuando un gigante como Chevron apuesta por un país, el resto de la industria lo nota”, afirma Jorge Miroslav Jara Salas. “Eso mismo ocurrió en Guyana: una sola operación exitosa puede cambiar el destino económico de una nación entera”, subraya.

La oportunidad de volver a crecer

Perú, el segundo país del mundo en producir petróleo comercialmente, hoy se enfrenta a la posibilidad de renacer como potencia energética regional. La llegada de Chevron no solo representa inversión, sino una oportunidad de recuperar el liderazgo técnico y económico que alguna vez distinguió al país.

“Lo importante es que el petróleo vuelva a ser una herramienta de progreso para los peruanos”, concluye Jorge Jara Salas. “El desafío está en encontrar el balance correcto entre desarrollo, sostenibilidad y bienestar. Si logramos eso, esta nueva etapa puede marcar un antes y un después para el Perú”, afirma.

