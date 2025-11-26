HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Publirreportajes

Meridianbet anuncia una campaña con más de S/ 30,000 en premios

Meridianbet anuncia una campaña dirigida a sus usuarios registrados, en la que se brindará información sobre diversas dinámicas internas de la plataforma, tanto en la sección deportiva como en el casino online. Como parte de esta iniciativa, los participantes podrán acceder a sorteos y beneficios establecidos en los términos y condiciones oficiales.

La promoción inicia el 8 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre de 2025. Fuente: Difusión.
La promoción inicia el 8 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre de 2025. Fuente: Difusión.

Los usuarios de Meridianbet podrán acceder a diferentes actividades dentro de la plataforma, que incluyen dinámicas informativas y sorteos semanales y finales. La empresa, conocida como La casa de apuestas que apuesta por ti”, presenta esta campaña como una manera de mantener informada a su comunidad y ofrecerles oportunidades adicionales dentro del portal.

Para participar, los usuarios deben registrarse en Meridianbet y utilizar el código 12638, cumpliendo siempre con los requisitos y términos establecidos. Entre los beneficios contemplados se incluyen dispositivos tecnológicos, artículos personales y otros productos, cuya descripción completa se encuentra disponible en la web oficial de la empresa.

A continuación, se detalla el funcionamiento general de esta campaña:

¿Cuál es el periodo de duración de la promoción?

La campaña inicia el día 8 de noviembre y va hasta el día 13 del mes de diciembre del 2025. 

¿Quiénes pueden participar de la promoción de Meridianbet?

Podrán participar personas mayores de 18 años, registradas en Meridianbet y que cumplan los términos y condiciones específicos.

¿Cuáles son los requisitos indispensables para poder participar de la promoción de Meridianbet?

Los usuarios podrán acumular puntos mediante su interacción dentro de las secciones habilitadas de la plataforma, cada una con criterios propios que se detallan en las bases oficiales. La compañía explica que la obtención de puntos dependerá de la participación en actividades previamente definidas por Meridianbet.

En las secciones deportivas y de casino online se establecerán parámetros semanales, que el usuario podrá consultar en el portal. Las ligas, categorías y juegos correspondientes a cada semana también estarán listados en la misma plataforma.

¿Cuántos ganadores habrá y qué premios se llevarán con esta promoción?

Habrá premios semanales y premios mayores que se entregarán al final de la promoción. Los premios incluyen dispositivos móviles, artículos tecnológicos y otros productos.

Vale aclarar que, si un jugador gana un premio semanal, no podrá hacerlo nuevamente. Pero sí podrá seguir acumulando puntos para participar por los premios mayores.

Para más detalles, los usuarios pueden consultar la información completa en los canales oficiales de Meridianbet.

Conoce más promociones de Meridianbet ingresando aquí

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 8 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

La participación en plataformas de juegos en línea está permitida únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda hacerlo de manera responsable y revisar siempre los términos y condiciones vigentes.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Vive el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League en vivo gracias a Meridianbet y Kashio

Vive el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League en vivo gracias a Meridianbet y Kashio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo e-commerce UPN: matricúlate 100% online en programas especializados y cursos cortos de Educación Continua

Nuevo e-commerce UPN: matricúlate 100% online en programas especializados y cursos cortos de Educación Continua

LEER MÁS
Universidad Politécnica trae al Perú un innovador modelo educativo

Universidad Politécnica trae al Perú un innovador modelo educativo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Publirreportajes

Futuro del gas natural en Perú requiere políticas de Estado y continuidad más allá de las elecciones de 2026

Universidad Politécnica trae al Perú un innovador modelo educativo

Nuevo e-commerce UPN: matricúlate 100% online en programas especializados y cursos cortos de Educación Continua

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025