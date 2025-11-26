Meridianbet anuncia una campaña con más de S/ 30,000 en premios

La promoción inicia el 8 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre de 2025. Fuente: Difusión.

La promoción inicia el 8 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre de 2025. Fuente: Difusión.

Los usuarios de Meridianbet podrán acceder a diferentes actividades dentro de la plataforma, que incluyen dinámicas informativas y sorteos semanales y finales. La empresa, conocida como “La casa de apuestas que apuesta por ti”, presenta esta campaña como una manera de mantener informada a su comunidad y ofrecerles oportunidades adicionales dentro del portal.

Para participar, los usuarios deben registrarse en Meridianbet y utilizar el código 12638, cumpliendo siempre con los requisitos y términos establecidos. Entre los beneficios contemplados se incluyen dispositivos tecnológicos, artículos personales y otros productos, cuya descripción completa se encuentra disponible en la web oficial de la empresa.

A continuación, se detalla el funcionamiento general de esta campaña:

¿Cuál es el periodo de duración de la promoción?

La campaña inicia el día 8 de noviembre y va hasta el día 13 del mes de diciembre del 2025.

¿Quiénes pueden participar de la promoción de Meridianbet?

Podrán participar personas mayores de 18 años, registradas en Meridianbet y que cumplan los términos y condiciones específicos.

¿Cuáles son los requisitos indispensables para poder participar de la promoción de Meridianbet?

Los usuarios podrán acumular puntos mediante su interacción dentro de las secciones habilitadas de la plataforma, cada una con criterios propios que se detallan en las bases oficiales. La compañía explica que la obtención de puntos dependerá de la participación en actividades previamente definidas por Meridianbet.

En las secciones deportivas y de casino online se establecerán parámetros semanales, que el usuario podrá consultar en el portal. Las ligas, categorías y juegos correspondientes a cada semana también estarán listados en la misma plataforma.

¿Cuántos ganadores habrá y qué premios se llevarán con esta promoción?

Habrá premios semanales y premios mayores que se entregarán al final de la promoción. Los premios incluyen dispositivos móviles, artículos tecnológicos y otros productos.

Vale aclarar que, si un jugador gana un premio semanal, no podrá hacerlo nuevamente. Pero sí podrá seguir acumulando puntos para participar por los premios mayores.

Para más detalles, los usuarios pueden consultar la información completa en los canales oficiales de Meridianbet.

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 8 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

La participación en plataformas de juegos en línea está permitida únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda hacerlo de manera responsable y revisar siempre los términos y condiciones vigentes.

[PUBLIRREPORTAJE]