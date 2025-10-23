Vive el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League en vivo gracias a Meridianbet y Kashio

La emoción de la Champions League llega con una promoción de Meridianbet y Kashio. Fuente: Difusión.

La emoción de la Champions League está de vuelta y Meridianbet, junto a Kashio, te ofrece la oportunidad de vivirla en persona. Participa en esta increíble promoción y podrás viajar a Madrid para disfrutar del esperado duelo entre Real Madrid y Manchester City, el próximo 10 de diciembre de 2025 en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

Pero eso no es todo. Durante toda la vigencia de la campaña también podrás ganar camisetas oficiales de ambos equipos, que serán sorteadas semana a semana entre los participantes.

A continuación, te contamos todos los detalles de esta promoción exclusiva de Meridianbet y Kashio, pensada para brindarte una experiencia única. ¡Recuerda registrarte con el código 12638 en Meridianbet para participar!

¿Cuándo estará activa la promoción?

La campaña estará vigente desde el 20 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2025. Dentro de este periodo podrás acumular opciones para los sorteos semanales y participar en los dos grandes sorteos que premian con viajes a Madrid.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar todos los usuarios de Meridianbet que realicen un depósito mínimo de S/50.00 a través de Kashio durante la vigencia de la promoción.

Cada depósito calificado representa una opción de participación en los sorteos. Es importante tener en cuenta que solo se podrá ganar un premio por usuario o DNI, y que aplican términos y condiciones, los cuales puedes revisar aquí.

Premios que ofrece la promoción

Con esta gran promoción podrás competir por uno de los dos paquetes de viaje todo pagado para asistir al encuentro entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League. Cada paquete se sorteará de manera independiente, premiando a un ganador en octubre y otro en noviembre.

Además, se sortearán ocho camisetas oficiales del Real Madrid o del Manchester City a lo largo de la promoción, entregadas semanalmente a los afortunados ganadores.

Detalles del paquete de viaje

Cada paquete de viaje incluye todo lo necesario para que disfrutes al máximo de esta experiencia deportiva de primer nivel:

Pasajes aéreos ida y vuelta : Lima – Madrid – Lima.

: Lima – Madrid – Lima. Alojamiento en un hotel designado por Meridianbet durante la estadía.

en un hotel designado por Meridianbet durante la estadía. Entradas al partido Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu. Traslados incluidos: aeropuerto – hotel – estadio – hotel.

El itinerario de viaje está programado entre el 7 y el 11 de diciembre de 2025, asegurando una experiencia cómoda, emocionante y completamente inolvidable.

Ya lo sabes; regístrate con el código 12638, deposita y juega desde S/50.00 a través de Kashio para ser uno de los dos afortunados ganadores que viajarán para ver el Real Madrid vs Manchester City por Champions League.

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 10 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

