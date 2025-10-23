HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
Publirreportajes

Vive el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League en vivo gracias a Meridianbet y Kashio

¿Te imaginas cerrar el año viendo el partido entre el Real Madrid y Manchester City por la Champions League en el mismísimo Santiago Bernabéu? Pues en la siguiente nota encontrarás todo lo que debes hacer para cumplir ese sueño gracias a Meridianbet y Kashio. 

La emoción de la Champions League llega con una promoción de Meridianbet y Kashio. Fuente: Difusión.
La emoción de la Champions League llega con una promoción de Meridianbet y Kashio. Fuente: Difusión.

La emoción de la Champions League está de vuelta y Meridianbet, junto a Kashio, te ofrece la oportunidad de vivirla en persona. Participa en esta increíble promoción y podrás viajar a Madrid para disfrutar del esperado duelo entre Real Madrid y Manchester City, el próximo 10 de diciembre de 2025 en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

Pero eso no es todo. Durante toda la vigencia de la campaña también podrás ganar camisetas oficiales de ambos equipos, que serán sorteadas semana a semana entre los participantes.

A continuación, te contamos todos los detalles de esta promoción exclusiva de Meridianbet y Kashio, pensada para brindarte una experiencia única. ¡Recuerda registrarte con el código 12638 en Meridianbet para participar!

¿Cuándo estará activa la promoción?

La campaña estará vigente desde el 20 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2025. Dentro de este periodo podrás acumular opciones para los sorteos semanales y participar en los dos grandes sorteos que premian con viajes a Madrid.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar todos los usuarios de Meridianbet que realicen un depósito mínimo de S/50.00 a través de Kashio durante la vigencia de la promoción.

Cada depósito calificado representa una opción de participación en los sorteos. Es importante tener en cuenta que solo se podrá ganar un premio por usuario o DNI, y que aplican términos y condiciones, los cuales puedes revisar aquí.

Premios que ofrece la promoción

Con esta gran promoción podrás competir por uno de los dos paquetes de viaje todo pagado para asistir al encuentro entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League. Cada paquete se sorteará de manera independiente, premiando a un ganador en octubre y otro en noviembre.

Además, se sortearán ocho camisetas oficiales del Real Madrid o del Manchester City a lo largo de la promoción, entregadas semanalmente a los afortunados ganadores.

Detalles del paquete de viaje

Cada paquete de viaje incluye todo lo necesario para que disfrutes al máximo de esta experiencia deportiva de primer nivel:

  • Pasajes aéreos ida y vuelta: Lima – Madrid – Lima.
  • Alojamiento en un hotel designado por Meridianbet durante la estadía.
  • Entradas al partido Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu.
  • Traslados incluidos: aeropuerto – hotel – estadio – hotel.

El itinerario de viaje está programado entre el 7 y el 11 de diciembre de 2025, asegurando una experiencia cómoda, emocionante y completamente inolvidable.

Ya lo sabes; regístrate con el código 12638, deposita y juega desde S/50.00 a través de Kashio para ser uno de los dos afortunados ganadores que viajarán para ver el Real Madrid vs Manchester City por Champions League.

Dale click aquí para conocer más a detalle sobre esta gran promoción

Conoce más promociones de Meridianbet ingresando aquí.

larepublica.pe

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 10 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

LEER MÁS
Inkabet y el crecimiento del juego online en Perú (2020–2025)

Inkabet y el crecimiento del juego online en Perú (2020–2025)

LEER MÁS
SBS aprueba norma contra el lavado de activos en juegos y apuestas deportivas online

SBS aprueba norma contra el lavado de activos en juegos y apuestas deportivas online

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Si tengo S/1000 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

Si tengo S/1000 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

LEER MÁS
Si tengo S/ 20 mil soles ahorrados en mi AFP, ¿en qué puedo invertirlos?

Si tengo S/ 20 mil soles ahorrados en mi AFP, ¿en qué puedo invertirlos?

LEER MÁS
¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Publirreportajes

¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

Inkabet y el crecimiento del juego online en Perú (2020–2025)

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025