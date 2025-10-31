HOYSuscripcion LR Focus

Chery inicia la preventa exclusiva de la nueva HIMLA: la pick up inspirada en la cumbre más alta del mundo

Chery anuncia el inicio de la preventa exclusiva de HIMLA, su primera pickup para el mercado peruano. 

Forjada en la montaña más dura del mundo, la nueva Chery Himla llega al Perú para desafiar la costa, los Andes y la selva. La preventa ya comenzó.
Forjada en la montaña más dura del mundo, la nueva Chery Himla llega al Perú para desafiar la costa, los Andes y la selva. La preventa ya comenzó.

Con este hito, la marca ingresa al segmento de pickups y amplía su portafolio más allá de la reconocida familia de SUVs Tiggo, reafirmando su promesa de desempeño, tecnología, confort y seguridad. El lanzamiento oficial se comunicará próximamente; en esta etapa de preventa, los clientes podrán reservar su unidad y asegurar prioridad de entrega.

Una nueva categoría para Chery

Reconocida por su liderazgo en SUVs con la familia Tiggo, Chery da un paso decisivo con HIMLA: una pickup pensada para el trabajo y la aventura, diseñada para responder en costa, sierra y selva. HIMLA próximamente llegará al Perú como la apuesta con la que la marca entra a competir en el terreno de la potencia, versatilidad y confiabilidad.

¿Qué significa HIMLA?

El nombre HIMLA está inspirado en el Himalaya, cordillera que alberga la cumbre más alta del mundo. Ese espíritu de conquista, fuerza y superación inspira el carácter de la pickup para enfrentar los caminos más exigentes del país.

Potencia y desempeño

HIMLA contará con dos transmisiones: mecánica de 6 velocidades y caja automática ZF de 8 velocidades, ambas con motor 2.3 turbo diésel (160 HP y 420 Nm de torque) y tracción 4x4 BorgWarner. El chasis Body-on-Frame, la suspensión delantera independiente y la posterior con ballestas, junto con la capacidad de carga de hasta 1 tonelada y arrastre de hasta 3 toneladas, aseguran robustez, estabilidad y rendimiento en todo tipo de terreno.

Confort y tecnología

La cabina ofrece una experiencia superior con pantalla táctil central de 15.6” 2.5K HD, tablero digital, cargador inalámbrico de 50W y conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbrica. Los asientos eléctricos, el aire acondicionado bizona y un enfoque ergonómico refuerzan su carácter premium y funcional para la ciudad y la ruta.

Seguridad

HIMLA incorpora 7 airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (HAC), freno eléctrico con Auto hold, TPMS y cámara 360°. La carrocería con aceros de alta resistencia aporta protección y durabilidad.

Preventa Exclusiva, disponibilidad y cobertura nacional

La Himla muy pronto llegará al Perú, marcando el inicio de una nueva era para Chery preparándose para lo que será su lanzamiento oficial a nivel nacional. Estará disponible en todos los concesionarios Chery del país, reafirmando el compromiso de la marca con ofrecer vehículos confiables, innovadores y listos para los caminos del Perú.

 Durante la etapa de preventa, los interesados podrán reservar su HIMLA desde $22,990 o´ S/ 83,913 y al financiar con Santander Consumer se accede a un bono adicional de $1,800 o´S/ 6,570 TC referencial.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 15 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Junín, Trujillo, Puno, Tarapoto, ofreciendo atención comercial y postventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

[PUBLIRREPORTAJE]

