Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
     

     
Toyota presenta garantía extendida para que manejes con confianza y tranquilidad

Con “TOYOTA 10”, su nueva garantía extendida, protege tu auto y premia la fidelidad de sus usuarios.

Con "TOYOTA 10", la marca refuerza su compromiso con la calidad y durabilidad. Fuente: Difusión.
Con "TOYOTA 10", la marca refuerza su compromiso con la calidad y durabilidad. Fuente: Difusión.

Andar en auto es más que un simple viaje en cuatro ruedas. Andar en auto es compartir un momento con tu pareja, familia o amigos. Y es que disfrutar de estos espacios no se compara a ningún otro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un auto no brinda seguridad ni comodidad?

En el mercado automovilístico existe una amplia variedad de marcas con características particulares. Dentro de todas ellas, Toyota del Perú destaca por brindar confianza y calidad con su nuevo programa “TOYOTA 10”.

Toyota 10: Cómo funciona y quiénes acceden

El nuevo programa de garantía complementaria asegura un respaldo hasta por 10 años o 200,000 km (lo que ocurra primero). Con ello, busca ser un aliado para que todos los usuarios disfruten de una experiencia de conducción segura y sin preocupaciones.

¿Lo mejor? El beneficio se mantiene vigente incluso si el auto cambia de propietario, y se extiende también a los Seminuevos Certificados Toyota.

Cabe resaltar que acceden a esta iniciativa todos los vehículos que fueron vendidos a través de los concesionarios autorizados Toyota desde el 01 de abril del 2020 en adelante. La cobertura inicia una vez finalizada la garantía comercial estándar de 5 años o 150,000 km.

Confianza y calidad sobre ruedas

Toyota del Perú tiene muy en claro su objetivo: proteger el valor de los vehículos y premiar la fidelidad de quienes realizan sus mantenimientos en la red oficial. 

Con el sello de durabilidad y confianza que caracteriza a la marca, Toyota reafirma su compromiso con las familias peruanas. Porque cuando se trata de elegir, elige confiar en la garantía de Toyota. Ingresa aquí y descubre cómo puedes acceder a este respaldo.



