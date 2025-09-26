EMTRAFESA adquiere nuevas unidades

En una ceremonia realizada en su terminal de la Av. Tupac Amaru, la empresa de transportes ave fénix, recibió dos nuevas unidades Mercedes Benz, con carrocería Marco polo G8.

Esta ceremonia contó con la presencia de los representantes de Emtrafesa y Divemotor, con esta adquisición la compañía sigue en su firme compromiso de brindar comodidad, seguridad y garantía a sus miles de clientes quienes la han convertido en la empresa líder en el norte del Perú. Así mismo el motivo fue propicio para anunciar próximamente la apertura de una nueva ruta.