Notas de Prensa

EMTRAFESA adquiere nuevas unidades

La empresa de transportes Ave Fénix recibió dos nuevas unidades Mercedes Benz en su terminal de la Av. Tupac Amaru, reafirmando su compromiso con la seguridad y comodidad de sus usuarios.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de Emtrafesa y Divemotor. Fuente: Difusión.
En una ceremonia realizada en su terminal de la Av. Tupac Amaru, la empresa de transportes ave fénix, recibió dos nuevas unidades Mercedes Benz, con carrocería Marco polo G8.

Esta ceremonia contó con la presencia de los representantes de Emtrafesa y Divemotor, con esta adquisición la compañía sigue en su firme compromiso de brindar comodidad, seguridad y garantía a sus miles de clientes quienes la han convertido en la empresa líder en el norte del Perú. Así mismo el motivo fue propicio para anunciar próximamente la apertura de una nueva ruta.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

