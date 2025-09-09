HOYSuscripcion LR Focus

Si tengo S/ 1000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Invierte en facturas por cobrar de empresas peruanas reconocidas y haz que tu dinero crezca. Con Prestamype accedes a retornos atractivos, diversificación y la seguridad de un título valor registrado en CAVALI.

El factoring permite a las empresas obtener liquidez al adelantar el cobro de facturas. Fuente: Difusión.
¿Quieres invertir, pero no sabes por dónde empezar? Si tienes ahorros y buscas hacerlos crecer de manera inteligente, Prestamype te ofrece una opción ideal: invertir en factoring. Este mecanismo financiero te brinda rentabilidad a corto plazo, diversificación y más estabilidad que muchas inversiones tradicionales. Además, puedes comenzar desde solo S/100 o $25, con el respaldo de un título valor inscrito en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una solución financiera que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas. Así, reciben liquidez inmediata sin esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen. Ese adelanto proviene de inversionistas que compran total o parcialmente las facturas a cambio de obtener una rentabilidad.

¿Quién paga al inversionista? El responsable es el cliente de la empresa que solicitó el factoring, quien cancela la factura junto con los intereses correspondientes. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías de sectores diversos, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

Si tienes S/1,000 ahorrados, llegó el momento de ponerlos a trabajar. Invirtiendo en factoring con Prestamype puedes hacer crecer tu dinero y acceder a estos beneficios principales:

  • Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.
  • Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.
  • Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.
  • Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.
  • Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.
  • Trayectoria: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Prestamype es una marca sólida y confiable, con procesos fáciles de entender. En 8 años de trayectoria ha sumado más de 8,000 inversionistas activos, gestionado inversiones por encima de S/ 1,600 millones y generado más de S/ 210 millones en ganancias.

¿Quieres que tu dinero empiece a rendir más? Invierte en factoring con Prestamype AQUÍ.

Regístrate y empieza a generar nuevos ingresos

Con Prestamype puedes invertir en factoring y hacer crecer tus ahorros de manera segura, a corto plazo y con una rentabilidad de hasta 22% anual. Empezar es muy fácil: regístrate en su web, crea tu cuenta y comienza a generar nuevos ingresos.

  1. Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!
  2. Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.
  3. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Haz crecer tus ahorros invirtiendo de forma inteligente en factoring con Prestamype. Regístrate hoy en su web y accede a una rentabilidad atractiva, respaldada por un título valor inscrito en CAVALI.

[PUBLIRREPORTAJE]

