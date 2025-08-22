HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Peruanas se consagraron vicecampeonas de la Copa América de Voleibol Femenino 2025: victoria sobre Brasil como prueba de que Perú es Clave.

La empresa de apuestas 1xBet Perú, socia oficial de Voleibol Mundial, destaca el retorno del voleibol femenino peruano a los noticieros de Sudamérica. 

La Copa América de Voleibol Femenino 2025 se desarrolló del 2 al 6 de julio en Betim, Brasil. Fuente: Difusión.
La Copa América de Voleibol Femenino 2025 se desarrolló del 2 al 6 de julio en Betim, Brasil. Fuente: Difusión.

Copa América de Voleibol Femenino 2025: sede, calendario y formato

El torneo se celebró del 2 al 6 de julio de 2025 en Betim, Brasil. Se considera la segunda competición más prestigiosa organizada por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), después del Campeonato Sudamericano de Voleibol. Las selecciones nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela participaron en la Copa América de Voleibol Femenino de 2025. Cada selección jugó una vez contra todas las demás, y la clasificación final determinó el campeón y las medallistas. Si un partido concluía con un resultado de 3-0 o 3-1, el ganador obtenía 3 puntos y el perdedor 0 puntos. Un resultado de 3-2 otorgaba al ganador 2 puntos y al perdedor 1 punto.

Selección de Perú: camino al torneo 2025 Copa América de Voleibol Femenino

En el primer partido, los peruanos se enfrentaron a Argentina y perdieron ante los eventuales campeones en 3 sets (13-25, 22-25, 19-25). En el segundo partido, Perú se enfrentó a Brasil. Los anfitriones estaban representados por un equipo juvenil, ya que su selección principal estaba compitiendo en la Nations League de la FIVB. Sin embargo, Brasil partía como claro favorito, con una cuota previa de 1,02 por su victoria. Nuestras chicas perdieron un primer set muy reñido, pero lograron darle la vuelta al partido y consiguieron una impresionante victoria en cuatro sets (22-25, 25-20, 25-23, 25-19).

No podemos dejar de recordar el famoso eslogan Perú es Clave, que ya se ha hecho viral en Internet y simboliza los logros de nuestra selección en el prestigioso torneo de voleibol. Los clientes peruanos de la marca internacional, que creyeron en su selección y se arriesgaron a apostar 352 PES a su sensacional victoria con cuotas de 8,80, ganaron 3.101 PES y retiraron esta cantidad a través de uno de los muchos métodos de pago disponibles. Ten en cuenta que los problemas de 1xBet relacionados con la retirada de ganancias surgen sólo para los usuarios que no han completado la verificación completa.

La remontada ante Brasil inspiró a los voleibolistas peruanos, que continuaron con su racha de éxitos, sin dejar ninguna oportunidad a los deportistas de Chile (25-18, 25-22, 25-22) y Venezuela (25-22, 25-9, 25-15).

Perú se convierte en equipo revelación de la Copa América de Voleibol Femenino de 2025

El subcampeonato de nuestras voleibolistas es lo más destacado en la Copa América de Voleibol Femenino de 2025. Vamos a enumerar los nombres de todas las medallistas de plata:

  1. Aixa Vigil anotó 48 puntos y se convirtió en la más productiva de nuestro equipo.
  2. Kiara Montes fue reconocida como una de las dos mejores atacantes exteriores del torneo.
  3. Diana de la Peña fue nombrada una de las dos mejores bloqueadoras centrales de la competición.
  4. Ángela Leyva, Yadhira Anchante, Flavia Montes, Alondra Alarcón, Coraima Gómez, Thaisa McLeod, Claudia Palza, Jade Cuya, Andrea Villegas, Kiara Vicente y Rachell Hidalgo.

Esperamos que nuestras chicas puedan recuperar la antigua gloria del voleibol femenino peruano. En la década de 1980, nuestro equipo fue considerado uno de los mejores del mundo, ganando las medallas de plata y bronce en los Campeonatos Mundiales de 1982 y 1986, respectivamente, y convirtiéndose también en subcampeonas de los Juegos Olímpicos de Seúl.

2025 está repleto de grandes acontecimientos de voleibol. Del 22 de agosto al 7 de septiembre se celebrará el Campeonato Mundial Femenino en Tailandia, seguido del Campeonato Mundial Masculino de Voleibol en Filipinas del 12 al 28 de septiembre. La casa de apuestas 1xBet Perú, socio oficial de Volleyball World, ofrecerá a sus clientes numerosas opciones para colocar una apuesta online en Voleibol con las cuotas más favorables.

Tenga en cuenta que las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, pero 1xBet anima a los mayores de 18 años a jugar de forma responsable.

