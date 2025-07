¿Hasta tres días sin cargar? Así rinde la batería de vivo

En medio del tráfico, con numerosas reuniones y el Wi-Fi fallando justo cuando más lo necesitas, hay un enemigo silencioso que todos tememos: el ícono de batería baja. En el mejor de los casos, significa buscar el cargador. En el peor, quedarte sin comunicación, sin mapas, sin apps, sin nada.

La batería se ha convertido en el verdadero corazón del smartphone moderno. Ya no se trata solo de cuánto dura, sino de cuánto permite hacer. Porque cuando la energía escasea, también lo hacen las oportunidades, afrontando problemas como perder una videollamada clave, no poder contactar a alguien en una emergencia, quedarse sin música en mitad del viaje o sin GPS en una ciudad desconocida.

La nueva era de la autonomía móvil

Durante años, los fabricantes prometieron baterías que “duraban todo el día”. Pero en 2025, con jornadas que empiezan antes de las 6 a.m. y terminan cuando ya no queda café, un solo día ya no alcanza. Por suerte, hay marcas que entendieron la consigna y subieron la vara. El vivo V50 Lite, por ejemplo, rompe con lo establecido: viene con 6,500 mAh de batería, y una autonomía que desafía lo cotidiano.

¿Y qué significa eso en la vida real? Hasta 72 horas de reproducción de música, 10 horas continuas de gaming, o 40 horas de video. Hasta tres días sin buscar un enchufe, con tu teléfono listo para acompañarte en reuniones, viajes, clases, entrenamientos y hasta en tu playlist nocturna.

¿Se puede vivir sin buscar un enchufe durante tres días?

Hay momentos en los que cargar el teléfono no es una opción: estás en una zona sin electricidad, te toca una salida improvisada o simplemente te olvidaste el cargador. Para eso, modelos como el vivo Y39 5G se convierten en aliados de verdad. Su batería también alcanza los 6,500 mAh, con hasta 40 horas de reproducción de video, 13 horas de navegación y más de 10 horas de juego continuo.

Además, gracias a la tecnología BlueVolt, este smartphone no solo optimiza el consumo día a día, sino que extiende la vida útil de la batería a más de 1,500 ciclos de carga o 5 años de uso constante. Un verdadero alivio en un mercado donde lo anticuado suele llegar antes que la próxima actualización.

Carga rápida que no te hace esperar

Pero la duración no lo es todo. A veces solo necesitas una carga rápida para seguir con tu día. Y ahí es donde el vivo V50 Lite vuelve a brillar. Con 90W FlashCharge, alcanza el 50% de batería en solo 23 minutos, y el 100% en apenas 57 minutos. En lo que te duchas y tomas un café, ya tienes energía para volver al ruedo.

Incluso el vivo Y39 5G responde bien en este frente: con su 44W de carga rápida, llega al 50% en media hora, lo que garantiza que unos minutos conectados basten para rendir toda una jornada. Y, por si fuera poco, incluso con solo 1% de batería todavía permite más de 20 minutos de llamadas.

En un mundo que no se detiene, tener un smartphone que aguante el ritmo es esencial. Modelos como el vivo V50 Lite y el Y39 5G ofrecen la autonomía y velocidad de carga necesarias para vivir conectado, sin interrupciones ni preocupaciones.

[PUBLIRREPORTAJE]