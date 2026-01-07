HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EC Markets pone el broche a 2025 con expansión global, volumen de trading récord y alianzas estratégicas

La empresa amplió su presencia en centros financieros clave como Dubái, Londres y Ciudad de México, aumentando su base de clientes a más de 118.000 traders activos en 10 oficinas.

EC Markets recibió más de 17 premios internacionales en 2025. Fuente: Difusión.
EC Markets recibió más de 17 premios internacionales en 2025. Fuente: Difusión.

[PUBLIRREPORTAJE]

EC Markets se despide de 2025 superando récords de actividad, ampliando su presencia a los centros financieros más importantes del mundo y sellando alianzas estratégicas de primer orden, en un año histórico para la empresa que ha consolidado su posición entre los brokers líderes a escala global.

A lo largo del año, la empresa ha registrado un volumen de trading mensual medio de 1.027 de dólares, situándose así en el podio de los tres brokers más grandes del mundo en volumen de trading, según afirma el informe de inteligencia trimestral de Finance Magnates. Su base de clientes creció a más de 118.000 traders activos de todos los rincones del planeta sobre 10 oficinas, siete licencias regulatorias y una plantilla de más de 1500 empleados.

En este año que ahora dejamos atrás, el bróker expandió su presencia internacional en plazas tan importantes como Dubái, Limasol, Londres, Sídney, Malasia, Port Louis, Ciudad de México y Auckland, y mantuvo una presencia destacada en los principales eventos del sector, incluyendo la Forex Expo, iFX, y las cumbres de Finance Magnates en Londres y Sudáfrica

Algunos de los acontecimientos más destacados del año fueron el acuerdo de patrocinio con el Liverpool Football Club junto con la renovación de la alianza con el campeón mundial de snooker Judd Trump. Además, a principios de diciembre, la empresa tuvo el honor de organizar un Celebrity Golf Day en Dubái, donde miembros de la junta directiva se dieron cita con grandes figuras del deporte. Los fondos que se recaudaron en aquella ocasión se destinaron a la LFC Foundation y la asociación benéfica británica Teenage Cancer Trust, lo que demuestra el inquebrantable compromiso del bróker con la responsabilidad social.

Matthew Smith, presidente del Grupo y CEO de EC Markets, comentó sobre el extraordinario año de la empresa:

“2025 ha sido un año en el que la capacidad de ejecución y la alineación estratégica han sido más importantes que nunca. Todo lo que hemos conseguido refleja el esfuerzo colectivo de toda la organización, esfuerzo que nos ha permitido reforzar nuestra presencia local, mantener una rigurosa disciplina regulatoria y ofrecer un servicio consistente a nuestros clientes. De cara a 2026, nuestro objetivo sigue siendo crecer de forma sostenible y ganarnos la confianza de socios y clientes en años venideros”.

Más de 17 premios internacionales reconocen la labor realizada por el bróker en 2025, incluyendo Bróker del Año, Mejores Condiciones de Trading, Bróker FX Mejor Regulado y Mejor Bróker de CFD para minoristas.

Para más información, incluyendo el video recopilatorio del año, haga clic aquí.

[PUBLIRREPORTAJE]

Incertidumbre por evolución de la economía retrasan decisión de empresas peruanas para contratar personal

Incertidumbre por evolución de la economía retrasan decisión de empresas peruanas para contratar personal

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

El país de América Latina elegido por Estados Unidos para convertirse en nueva potencia mundial en tecnología

El país de América Latina elegido por Estados Unidos para convertirse en nueva potencia mundial en tecnología

1xBet se convierte en patrocinador principal de Sporting Cristal

1xBet se convierte en patrocinador principal de Sporting Cristal

Historias y aprendizajes de usuarios de 1xBet en 2025: decisiones basadas en deporte y análisis

Historias y aprendizajes de usuarios de 1xBet en 2025: decisiones basadas en deporte y análisis

Creando el espíritu de Año Nuevo: ¡elige los mejores regalos para estas fiestas!

Creando el espíritu de Año Nuevo: ¡elige los mejores regalos para estas fiestas!

EC Markets reafirma su compromiso con los programas de desarrollo social con un torneo de golf benéfico en el Dubai Creek Golf & Yacht Club

EC Markets reafirma su compromiso con los programas de desarrollo social con un torneo de golf benéfico en el Dubai Creek Golf & Yacht Club

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: "No conoce la realidad de su país"

1xBet se convierte en patrocinador principal de Sporting Cristal

Historias y aprendizajes de usuarios de 1xBet en 2025: decisiones basadas en deporte y análisis

Creando el espíritu de Año Nuevo: ¡elige los mejores regalos para estas fiestas!

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

