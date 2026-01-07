EC Markets pone el broche a 2025 con expansión global, volumen de trading récord y alianzas estratégicas

[PUBLIRREPORTAJE]

EC Markets se despide de 2025 superando récords de actividad, ampliando su presencia a los centros financieros más importantes del mundo y sellando alianzas estratégicas de primer orden, en un año histórico para la empresa que ha consolidado su posición entre los brokers líderes a escala global.

A lo largo del año, la empresa ha registrado un volumen de trading mensual medio de 1.027 de dólares, situándose así en el podio de los tres brokers más grandes del mundo en volumen de trading, según afirma el informe de inteligencia trimestral de Finance Magnates. Su base de clientes creció a más de 118.000 traders activos de todos los rincones del planeta sobre 10 oficinas, siete licencias regulatorias y una plantilla de más de 1500 empleados.

En este año que ahora dejamos atrás, el bróker expandió su presencia internacional en plazas tan importantes como Dubái, Limasol, Londres, Sídney, Malasia, Port Louis, Ciudad de México y Auckland, y mantuvo una presencia destacada en los principales eventos del sector, incluyendo la Forex Expo, iFX, y las cumbres de Finance Magnates en Londres y Sudáfrica

Algunos de los acontecimientos más destacados del año fueron el acuerdo de patrocinio con el Liverpool Football Club junto con la renovación de la alianza con el campeón mundial de snooker Judd Trump. Además, a principios de diciembre, la empresa tuvo el honor de organizar un Celebrity Golf Day en Dubái, donde miembros de la junta directiva se dieron cita con grandes figuras del deporte. Los fondos que se recaudaron en aquella ocasión se destinaron a la LFC Foundation y la asociación benéfica británica Teenage Cancer Trust, lo que demuestra el inquebrantable compromiso del bróker con la responsabilidad social.

Matthew Smith, presidente del Grupo y CEO de EC Markets, comentó sobre el extraordinario año de la empresa:

“2025 ha sido un año en el que la capacidad de ejecución y la alineación estratégica han sido más importantes que nunca. Todo lo que hemos conseguido refleja el esfuerzo colectivo de toda la organización, esfuerzo que nos ha permitido reforzar nuestra presencia local, mantener una rigurosa disciplina regulatoria y ofrecer un servicio consistente a nuestros clientes. De cara a 2026, nuestro objetivo sigue siendo crecer de forma sostenible y ganarnos la confianza de socios y clientes en años venideros”.

Más de 17 premios internacionales reconocen la labor realizada por el bróker en 2025, incluyendo Bróker del Año, Mejores Condiciones de Trading, Bróker FX Mejor Regulado y Mejor Bróker de CFD para minoristas.

