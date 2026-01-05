1xBet se convierte en patrocinador principal de Sporting Cristal

La empresa global de apuestas 1xBet ha firmado un acuerdo de patrocinio con Sporting Cristal, uno de los clubes de fútbol más exitosos del Perú. Ambas partes acordaron un contrato por tres años. El acuerdo fue facilitado por la agencia internacional de medios deportivos bwise Media, que desempeñó un papel clave en la consolidación de esta alianza entre dos marcas reconocidas a nivel mundial.

Sporting Cristal fue fundado el 13 de diciembre de 1955 y se coronó campeón de la Primera División en su temporada debut. Por este motivo, el equipo recibió el apodo de “El club que nació campeón”. Su último título nacional fue en 2020, y en la temporada pasada finalizó en el tercer lugar del campeonato.

Sporting Cristal ha llevado el nombre del Perú al escenario internacional: en 1997, Los Celestes alcanzaron la final de la Copa Libertadores y, en las últimas temporadas, han participado de forma constante en la fase de grupos del torneo. El club también ostenta un récord destacado: entre 1962 y 1969 permaneció invicto en 17 partidos consecutivos de la Copa Libertadores, una marca que se mantuvo vigente durante más de 50 años.

Como parte de esta alianza, 1xBet y Sporting Cristal organizarán diversas activaciones y experiencias para los aficionados, incluyendo encuentros con el equipo, promociones con premios de alto valor, así como concursos en el estadio antes de los partidos y durante el entretiempo.

“Estamos muy contentos de iniciar esta colaboración con uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano. Sporting Cristal cuenta con una afición enorme y una rica historia de triunfos. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento del club tanto a nivel nacional como internacional, brindar experiencias memorables a los hinchas y crear oportunidades únicas para los amantes del fútbol”, señaló un vocero de 1xBet.

“1xBet es una marca con reconocimiento global y una trayectoria impecable. Entre sus socios se encuentran gigantes del fútbol mundial como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. Nuestro club está decidido a alcanzar nuevos objetivos, y confiamos en que esta alianza estratégica nos permitirá lograr grandes victorias y seguir generando alegría entre nuestros hinchas”, afirmó un representante de Sporting Cristal.

Sigue las cuentas oficiales de 1xBet y Sporting Cristal en redes sociales para mantenerte al tanto de las principales novedades y no perderte sorteos, premios y otras activaciones exclusivas.

Acerca de 1xBet

1xBet es una empresa de reconocimiento internacional con 18 años de experiencia en la industria de las apuestas y el entretenimiento. La marca opera en el Perú bajo licencia oficial, cumple con todas las normativas legales vigentes y promueve activamente los principios del juego responsable.

Entre los socios oficiales de 1xBet se encuentran clubes y organizaciones deportivas de prestigio mundial como el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, la Serie A de Italia, FIBA, Volleyball World, CAF, entre otros. La compañía ha sido nominada y galardonada en múltiples ocasiones con premios profesionales de alto nivel, y su plataforma recibe más de 3 millones de usuarios mensuales en todo el mundo.

Acerca de Sporting Cristal

Sporting Cristal es uno de los clubes más importantes del fútbol peruano y nunca ha descendido de la máxima categoría. Con sede en Lima, disputa sus partidos como local a nivel nacional en el Estadio Alberto Gallardo, y sus encuentros internacionales en el Estadio Nacional del Perú. A lo largo de su historia, Los Celestes han contado con figuras destacadas, como el bicampeón mundial Didi, quien realizó un aporte fundamental al club tanto como jugador y entrenador. Sporting Cristal es además un club polideportivo que impulsa el fútbol femenino y los eSports.

Acerca de bwise media

bwise media es una empresa global de medios deportivos y AdTech que ayuda a marcas de iGaming a conectar con fanáticos del deporte en todo el mundo. Fundada en 2018, la compañía ha crecido hasta contar con más de 75 profesionales y genera más de 3 mil millones de impresiones mensuales en los principales sitios y aplicaciones deportivas a nivel global.

A través de compra de medios premium, marketing de performance, patrocinios deportivos y tecnología publicitaria propia, bwise media ofrece soluciones integrales que generan resultados reales y un alcance global confiable para las principales marcas de apuestas y gaming.

