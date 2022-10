La Policía Nacional cuenta con 20 nuevos generales

El Ministerio del Interior promovió al grado de general de la Policía Nacional a 20 coroneles de armas y 2 de servicios para la promoción 2023. Los cargos regirán a partir del 1 de enero de 2023.

Las resoluciones fueron publicadas este lunes 31 en el diario oficial El Peruano y llevan la firma del presidente Pedro Castillo y del ministro del Interior, Willy Huerta Olivas.

La propuesta para el ascenso al máximo grado de la Policía Nacional estuvo a cargo de la Junta Selectora, dirigida por el comandante general de la PNP, teniente general Raúl Alfaro Alvarado.

Uno de los objetivos es promover una nueva generación de oficiales generales para fortalecer la institucionalidad, por ello fueron ascendidos 8 coroneles que pertenecen a la PNP, 6 de la ex Guardia Civil (ex GC) o código 1, 5 de la ex Policía de Investigaciones (ex PIP) o código 2 y uno de la ex Guardia Republicana (ex GR) o código 3. Además, 2 generales de servicios, un médico y un abogado.

Entre los coroneles que alcanzaron el grado de general están el jefe de la División de Investigación de Robos de Vehículos, José Zavala Chumbiaca; el jefe del Escuadrón Verde, David Villanueva Yana; el jefe del Escuadrón de Emergencia, Javier Vela Arangoitia; el jefe de la Dirección de Carreteras, Ghino Malaspina Del Castillo, el jefe de la División de Delitos Económicos y Monetario de la Policía Fiscal, Carlos Valer Cruces, y el jefe de la Dirección de Asuntos Internacionales, Anthony Cortijo Salinas.

En la lista también figuran Raúl Silva Olivera, Nilton Santos Villalta, Wilson Sánchez Sánchez, Mauriico Quiroga Camacho, Samuel Peralta Campos Julio Mariño Ripa, Edgar Horna Moreno, Edison Hernández Moreno, Javier Gonzales Novoa, Enrique Felipe Monroy, Richard Cano Pérez, Benito Cabrera Quispe y Marlon Anticona Julca. Asimismo, los coroneles de servicio Juan Serrano Herrera y Moisés Rojas Arcos.

Llama la atención que la Junta Selectora no haya propuesto a coroneles que trabajan en unidades especializadas, como la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la Dirección Antidrogas (Dirandro), Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) y de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).