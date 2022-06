Aníbal Torres brindará conferencia por el paro indefinido de transportistas para este lunes 27 de junio

La Presidencia del Consejo de Ministros encabezada por Aníbal Torres brinda, este viernes a las 8.00 p. m., una conferencia de prensa a fin de informar las acciones que tomará el Gobierno de Pedro Castillo por el paro indefinido programado por los transportistas para este lunes 27 de junio.

Hasta el momento, los representantes de los gremios de transporte de carga pesada sostienen que no se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por lo que no se suspenderán la medida de protesta.

Culminada la reunión entre el gremio de transportistas y el Ejecutivo, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, ratificó la paralización de los transportistas para este lunes 27 de junio tras reunirse con representantes del MTC.

“El paro continúa, nosotros continuamos en sesión permanente. Hemos dialogado con el señor ministro, con las autoridades, pero no tenemos nada en concreto, no hay acuerdo, no hay ningún acuerdo, y nosotros continuamos en nuestra posición permanente de diálogo”, señaló el dirigente al salir de la sesión.

Marlon Milla, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, dijo su pliego de reclamos establece cinco puntos que aún permanecen en evaluación.

Entre los reclamos del sector transportes se destaca la disminución del precio de los combustibles y la regulación de “competencia desleal” que representan los camioneros bolivianos y ecuatorianos que ingresan al territorio peruano.

La devolución de su condición de servicio público, una cuota mínima del movimiento de carga a favor de los transportistas regionales para las actividades mineras y la reglamentación del cobro de peajes.