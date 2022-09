Gonzalo Alegría: hijo de candidato por Lima lo denunció por violencia psicológica y sexual en 2021

En marzo de 2021, el hijo del candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, lo denunció por violencia psicológica y sexual, según informó el portal web Nativa con base en la manifestación que rindió la presunta víctima en la comisaría de Orrantía del Mar en San Isidro.

Según el documento, el 29 de marzo de dicho año, Alegría obligó a su hijo a acompañarlo a San Juan de Lurigancho para la firma del alquiler de un local de campaña pese a que el joven se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una operación.

“En el trayecto, yo me mareaba en el carro, me sentía muy mal, me dolía la cabeza. Llegamos hasta la Municipalidad de SJL y le pido a mi padre acostarme en el piso, ya que no me podía sostener en pie por los dolores de cabeza. Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo, que solo era firmar unos papeles. Después de eso yo me desmayé”, se lee en la manifestación.

El hijo de Alegría narró que perdió el conocimiento otras dos veces antes de suscribir el contrato de arrendamiento. Tras ese episodio, de acuerdo con la manifestación, decidió dejar el hogar donde vivía con el ahora aspirante al sillón metropolitano.

Denunció violencia sexual por parte de Alegría

En su declaración a la Policía, la presunta víctima también denunció que Gonzalo Alegría lo violentó sexualmente. Según el documento, el candidato de Juntos por el Perú le mostró sus genitales sin su consentimiento y le propuso mantener relaciones sexuales.

Nativa buscó los descargos de Alegría Varona; sin embargo, el aspirante a Lima Metropolitana advirtió que querellaría al medio si publicaba el reportaje periodístico. “Mi descargo es que yo voy a demostrar que esa denuncia no existe. ¿Su trabajo es enlodarme o qué?”, declaró.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).