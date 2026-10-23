La educación no es un cuartel, por Mauricio Pahuara

“Juventud, Política y Desarrollo JPD” - Organización integrante de la Coalición Ciudadana

Cuando el debate educativo se concentra en el largo del cabello, las uñas pintadas o la apariencia de los escolares, algo estamos haciendo mal. Mientras discutimos cómo deben verse nuestros escolares, la violencia, el bullying y el acoso siguen exigiendo respuestas urgentes. La prioridad debe ser protegerlos, no uniformar sus identidades.

Señor ministro Chang, la disciplina no puede confundirse con la imposición. Los colegios no son cuarteles: son espacios de aprendizaje y de construcción de los proyectos de vida de cada escolar. Las normas de convivencia son elementales, pero deben fomentar el respeto mutuo, establecer responsabilidades compartidas y garantizar entornos seguros, no reproducir estereotipos ni imponer modelos de autoridad basados en la obediencia.

Los desafíos de la educación peruana son mucho mayores. Los resultados de las evaluaciones PISA evidencian que todavía tenemos importantes brechas de aprendizaje. Estas no se resolverán imponiendo normativas sobre la apariencia de los escolares ni copiando modelos de disciplina de otros países sin considerar nuestra realidad educativa. Necesitamos políticas que respondan a nuestros problemas y prioricen la mejora de los aprendizajes, la prevención de la violencia y el desarrollo integral de nuestros escolares.

Los casos de violencia ocurridos en el Liceo Naval, en Lima, y en Condorcanqui, Amazonas, nos recuerdan que tener reglas estrictas y protocolos no garantiza, por sí solo, una convivencia segura. Necesitamos fortalecer la prevención, mejorar o replantear los mecanismos de atención de denuncias, como el SíseVe, y asegurar que ninguna denuncia quede sin respuesta. Nuestros docentes también requieren herramientas y respaldo institucional para actuar oportunamente, sin temor y con la autoridad necesaria para proteger a la comunidad educativa.

Durante el 2025, los alcaldes escolares de escuelas públicas de nuestra capital elaboraron su propia Agenda Estudiantil de Lima Metropolitana, identificando problemáticas y proponiendo soluciones en temas de convivencia escolar, participación estudiantil y salud mental. Este ejercicio de ciudadanía, impulsado desde la Dirección Regional de Educación, demuestra que los escolares no son solo receptores de decisiones: tienen voz, propuestas y capacidad para transformar sus comunidades educativas en espacios seguros y con oportunidades que ellos mismos buscan junto a sus familias.

También debería ser prioritario fomentar los clubes escolares de ciencia, arte, deporte y cultura, que los propios estudiantes lideran junto con sus docentes en miles de colegios de todo el país. Estos espacios promueven la creatividad, el encuentro y la construcción colectiva, además de ofrecer oportunidades para aprovechar el tiempo libre de manera significativa, acercándolos a nuevas experiencias académicas y profesionales.

Lo mismo ocurre con la tecnología. Prohibir no equivale a educar. Frente al uso cotidiano de los celulares y al avance de la inteligencia artificial en los ámbitos académicos, profesionales y personales, necesitamos formar escolares capaces de utilizar estas herramientas de manera crítica, responsable y segura. La educación debe prepararlos para la sociedad en la que viven, no aislarlos ni alejarlos del mundo.

Por eso, ministro Chang, dialogue con sus escolares. No tenga miedo de salir del escritorio ministerial; descubrirá el enorme potencial que existe cuando se escucha y se trabaja desde el pupitre del maestro y de los escolares. Las políticas educativas no pueden seguir diseñándose de espaldas a quienes conocen y enfrentan diariamente los problemas de nuestras escuelas. Es momento de escuchar, dialogar y construir soluciones junto con toda la comunidad educativa.

Una acción concreta es fortalecer las iniciativas de nuestros escolares, especialmente los municipios escolares. Estos espacios de liderazgo y representación son aliados estratégicos para promover la convivencia entre pares, prevenir la violencia y canalizar las preocupaciones de sus compañeros, con el acompañamiento de docentes y directivos. No se trata de trasladarles responsabilidades que corresponden al Estado, sino de reconocer su capacidad para proponer soluciones y contribuir a construir comunidades educativas más seguras y participativas.

El Estado tiene la obligación de garantizar una educación pública, gratuita, de calidad y libre de violencia. Ningún escolar merece sufrir acoso o discriminación. Necesitamos docentes comprometidos y con herramientas para actuar, familias involucradas e instituciones que coordinen y respondan oportunamente ante cualquier vulneración de derechos.

Nuestro país necesita ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos con la democracia, no personas educadas para obedecer sin cuestionar. La seguridad debe abordarse integralmente, enfrentando a quienes amenazan los proyectos de vida de nuestros escolares, incluidas las redes de violencia y las economías ilegales que buscan captarlos dentro y fuera de las aulas.

La mano dura no debe dirigirse contra nuestros escolares, sino contra quienes destruyen sus sueños y vulneran sus derechos.

Ministro Chang, el desafío es avanzar, no retroceder en la participación estudiantil ni en la construcción de una convivencia escolar basada en el respeto y el diálogo. La autoridad se demuestra con liderazgo, el respeto se construye con el ejemplo y la convivencia se fortalece reconociendo la diversidad. Escuchar a nuestros escolares no debilita la autoridad; la legitima. Recordemos que el Perú que queremos construir comienza en nuestras aulas.