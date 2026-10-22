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Política

Fiscal de la Nación pide derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar

El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advierte que las pruebas obtenidas solo por la Policía “no sirven para el juicio oral” y sostiene que la Ley N° 32130, que le otorgó a la PNP la exclusividad de las indagaciones iniciales, genera "un gran conflicto" entre el Ministerio Público y la Policía, por lo que respaldó el avance en el Congreso para derogarla.

Fiscal de la Nación pide derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar
Fiscal de la Nación pide derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminarFoto: Andina
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El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que la norma que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la exclusividad de la investigación preliminar genera un conflicto institucional y provoca que las evidencias obtenidas no sirvan para el juicio oral.

Según explicó, la interpretación actual de la ley autoriza a las fuerzas policiales a tomar declaraciones solo en presencia del abogado defensor y sin convocar al fiscal, una práctica que deja sin valor el trabajo realizado al no contar con la participación del Ministerio Público desde el inicio del proceso.

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“Ellos ya no convocan al Ministerio Público en una investigación, porque la ley misma les autoriza que pueden tomar la declaración solamente con el abogado y no con el fiscal. Pero esa investigación, ese avance, esas pruebas que puedan acopiarse, esas no sirven para el juicio oral”, manifestó el Fiscal de la Nación vía Exitosa.

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Gálvez sostuvo que esta situación ha deteriorado la labor conjunta entre ambas instituciones, recordando que, en el pasado, la acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía demostró ser eficiente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Ante ello, señaló que esa dinámica de trabajo no debió perderse y mencionó que, bajo el esquema de la ley actual, resulta imposible enfrentar la delincuencia.

“Cuando yo he visto la acción conjunta de la Policía y del Ministerio Público contra, por ejemplo, narcotraficantes o en la lucha contra el terrorismo, los niveles de eficiencia han sido extraordinarios. Esa forma de trabajo nunca se debió perder (...) lamentablemente con esa ley no vamos a poder [enfrentar el delito]”.

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En ese contexto, el titular del Ministerio Público respaldó la decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que aprobó con 12 votos a favor y 7 en contra el dictamen para anular la Ley N° 32130, norma que otorgó a la PNP el control de las investigaciones iniciales y dejó a la Fiscalía en un rol secundario.

La iniciativa derogatoria contó con el respaldo de bancadas opositoras como Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, frente al rechazo de sectores oficialistas como Renovación Popular y Fuerza Popular. La decisión final quedará en manos del pleno para su ratificación.

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