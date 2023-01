Dina Boluarte: “Las hermanos y hermanas que salen a la protesta están siendo chantajeados”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, reiteró su invocación hacia la población para que calmen las protestas contra su gobierno. Señaló que ha sido informado sobre un chantaje que se estaría ejerciendo sobre los peruanos que viven en las regiones para que participen en las movilizaciones. Advierte que se les estaría coaccionando para que apoyen o de lo contrario les cerrarían sus negocios y no los dejarían trabajar.

“Los hermanos y las hermanas que salen a protestar están siendo chantajeados, si no vas a marchar te vamos a quemar tu casa, te vamos a cerrar tu puesto, no podemos estar llegando al chantaje, esta no es una protesta pacífica”, declaró la presidenta Boluarte en un evento público.