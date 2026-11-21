Boca Juniors venció 2-0 a Atlético-MG y se coronó campeón de la Copa Sudamericana Goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel para un cuadro "Xeneize" que cortó una racha de 18 años sin ganar un título internacional.

En el calor agobiante del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, Boca Juniors escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. Con una exhibición de autoridad, intensidad y jerarquía, derrotó sin atenuantes a Atlético-MG por 2-0, levantó la Copa Sudamericana 2026 y se consagró como el primer club tricampeón del certamen (2004, 2005 y 2026), poniendo fin a una espera de casi dos décadas sin vueltas olímpicas internacionales desde la Recopa de 2008.

Con la autoridad de quien sale a llevarse el trofeo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena borró de la cancha al conjunto brasileño durante los primeros 45 minutos. En el calor colombiano, el “Xeneize” impuso un ritmo asfixiante y tuvo la apertura del marcador antes de los tres minutos: Sebastián Villa probó desde afuera, al arquero Everson se le escurrió la pelota y Miguel Merentiel, con el arco vacío y a centímetros de la línea, increíblemente la mandó fuera.

Boca redobló la apuesta con la conducción de Leandro Paredes y el desequilibrio constante por las bandas. A los 11 minutos hubo un pequeño festejo cuando Santiago Ascacíbar conectó un centro preciso de Villa. El grito quedó ahogado por la intervención del VAR, que detectó un claro fuera de juego.

El desahogo definitivo llegó recién a los 16 minutos. Tras un córner rechazado a medias, Paredes y Lautaro Blanco insistieron para meter el balón nuevamente al área; el juvenil Tomás Aranda aguantó y sacó un disparo que rebotó en la zaga mineira, dejándole el esférico servido a Ascacíbar. El mediocampista no dudó y clavó un derechazo inatajable al ángulo para estampar un 1-0 que a esa altura ya era justicia pura.

El elenco “Galo” se mostró muy desconcertado e incapaz de inquietar al golero Álvaro Montero, al punto de marcharse a los vestuarios sin haber registrado un solo remate al arco y con Ruan Tressoldi amonestado por impotencia. El único pecado de Boca en la primera mitad fue no haber liquidado el pleito antes del entretiempo.

Para el inicio del segundo capítulo, Boca Juniors volvió a salir con todo y muy rápido encontró la ventaja, desatando la locura en una hinchada que cargó con 30.000 ‘almas’ que viajaron de Argentina y de diferentes partes del continente.

Facundo Herrera mandó un pelotazo largo para Villa, quien controló y con un amague se sacó de su marca. El ‘22’ argentino corrió por todo el sector izquierdo y sacó un excelente pase a ras al corazón del área. Ahí apareció Miguel Merentiel (48’) para anticiparse a su marca y decretar el 2-0.

Tras ello, el técnico Rodolfo Arruabarrena decidió hacer algunas variantes y Paredes salió antes de la hora de juego. Esto no alteró la solidez de un equipo que se mostró compacto en todas sus líneas, firme en el juego aéreo con Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, y peligroso cada vez que aceleró de tres cuartos de cancha hacia adelante, incluso con los ingresos finales de Alan Velasco y Enner Valencia. Mineiro, superado en lo táctico y en lo anímico, apenas atinó a cortar con faltas y terminó sumando amonestados por pura impotencia.

Tras las finales perdidas en los últimos años, Boca Juniors volvió a gritar campeón fuera de casa, desempató la tabla histórica de la Sudamericana (3 títulos) y recuperó su mística copera en lo más alto del continente.