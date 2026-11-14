Es falso que Rosangella Barbarán haya llamado “caviar” al papa León XIV: declaración fue sobre Francisco en 2023 La congresista se refirió al papa Francisco en 2023. Durante la visita de León XIV al Perú, expresó mensajes de respaldo al pontífice.

LO FALSO:

Rosangella Barbarán calificó de “caviar” al papa León XIV durante su visita al Perú.

LO VERDADERO:

La congresista utilizó la expresión “papa caviar” en octubre de 2023, pero se refería al entonces pontífice Francisco, tras su encuentro con Dina Boluarte en el Vaticano.

Durante la visita de León XIV al Perú, Barbarán publicó mensajes de respaldo al actual pontífice y destacó su llamado a la unión.

Durante la visita del papa León XIV al Perú, diversas publicaciones en redes sociales difundieron declaraciones de la congresista Rosangella Barbarán en las que calificaba de “caviar” al sumo pontífice. Sin embargo, estas publicaciones son falsas: sus palabras no estaban dirigidas al actual papa, sino a Francisco, quien ocupaba ese cargo en octubre de 2023.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 107.000 visualizaciones, 900 ‘Me gusta’, 1.100 comentarios y fue compartida en más de 380 ocasiones.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Tras realizar una búsqueda por palabras clave, se encontró una entrevista publicada el 17 de octubre de 2023, en la que Rosangella Barbarán cuestionó la actitud del entonces papa Francisco durante su encuentro con Dina Boluarte en el Vaticano. En esa conversación, la congresista sostuvo que un “espectro de izquierda” envolvía a la máxima autoridad de la Iglesia católica y, al ser consultada sobre si consideraba que era un “papa caviar”, respondió: “Podría decir que sí”.

Nota de Infobae. Foto: Infobae

Por otro lado, durante el contexto de la visita del papa León XIV al Perú, Rosangella Barbarán también se pronunció sobre el pontífice a través de sus redes sociales. El 14 de noviembre, la congresista publicó un mensaje en el que destacó su llamado a la unión y exhortó a sus seguidores a vivir esos días como una “verdadera fiesta católica”. Asimismo, defendió la participación de Keiko Fujimori en las actividades de la visita papal. Estas publicaciones evidencian que sus comentarios recientes sobre León XIV no corresponden a la expresión “papa caviar” que utilizó en 2023 contra Francisco.

Tweet de la congresista. Foto: X

Además, un usuario de X cuestionó a Rosangella Barbarán por supuestamente haber llamado “caviar” al papa León XIV. Ante ello, la congresista respondió con la pregunta “¿Al papa León?”, dando a entender que sus declaraciones no estaban dirigidas al actual pontífice, sino que se referían al papa Francisco, en octubre de 2023.

Cuenta de X de Rosangella Barbarán. Foto: X

Conclusión

Por tanto, es impreciso afirmar que Rosangella Barbarán llamó “caviar” al papa León XIV durante su visita al Perú. La congresista utilizó esa expresión en octubre de 2023 para referirse al papa Francisco, tras su encuentro con Dina Boluarte en el Vaticano. Además, cuando un usuario la cuestionó en X por supuestamente referirse así a León XIV, respondió: “¿Al papa León?”, aclarando que sus declaraciones no estaban dirigidas al actual pontífice.