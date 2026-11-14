El desgaste apresurado de la ultraderecha

Las victorias electorales de la ultraderecha sudamericana llegaron con la promesa de restablecer el orden económico y recuperar la seguridad pública. Ello justificó el voto de millones de ciudadanos que apostaron por ese giro. Hoy, antes de que esas administraciones cumplan muchas de ellas ni medio año, las encuestas registran niveles de rechazo que en varios países ya superan la mayoría absoluta.

La tendencia abarca al menos seis países de la región. En Chile, José Antonio Kast acumula un 68% de impopularidad según la encuestadora Cadem. En Bolivia, Rodrigo Paz obtiene un respaldo de apenas el 25%. El Perú replica esa dinámica, pues la presidenta Fujimori registra un 53% de rechazo en la última medición de Ipsos, con la gestión recién inaugurada.

Ese desgaste tiene poco que ver con lo ideológico. Al contrario, el diagnóstico apunta a la desilusión que ha generado la ejecución ineficaz de sus promesas, pues esas fuerzas se han visto atrapadas en los procesos políticos internos, con serias dificultades para traducir la oferta de campaña en avances verificables en la calidad de vida de la gente.

En ese contexto, el deterioro acelerado de la popularidad presidencial en el Perú obedece a las mismas causas estructurales que en el resto del continente. La ciudadanía entregó su voto a cambio de mejoras concretas en economía y seguridad, con independencia de las simpatías políticas. La desaprobación crece en proporción a la lentitud con que esas mejoras se concretan.

El patrón regional expone un rasgo de fondo del votante contemporáneo. Las sociedades latinoamericanas juzgan con celeridad a las administraciones incumplidoras, al margen de su posición en el espectro. Esa erosión veloz es, en ese sentido, una señal de exigencia democrática antes que un reproche doctrinario. Y ello debe ser observado por las fuerzas políticas democráticas que son las encargadas de dar solución pronto a los problemas que más afectan a la mayoría de ciudadanos.