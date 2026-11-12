EBC Financial Group, Best CFD Provider en los Global Forex Awards 2026: un bróker global visto desde el Perú

El premio, organizado por Holiston Media, se decidió con la participación del público: según el anuncio de EBC , la edición de 2026 reunió más de 25.000 votos, la mayor cifra en la historia de los premios. La compañía lo presenta junto a otros tres galardones del año en su comunicado de reconocimientos .

"Un premio es útil para un trader cuando puede comprobar lo que hay detrás", señaló Andria Phiniefs, Directora de Marketing de EBC Financial Group, al anunciar los reconocimientos.

Qué es un proveedor de CFD

Un contrato por diferencia, o CFD, es un acuerdo con el bróker ligado al precio de un activo, sin necesidad de comprarlo. Si el inversionista cree que el precio subirá, abre una posición de compra; si cree que bajará, una de venta. El resultado depende de la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre.

Los CFDs se operan con apalancamiento: basta con depositar una fracción del valor de la posición para abrirla. Eso hace más eficiente el uso del capital, pero también multiplica las pérdidas cuando el mercado se mueve en contra. Son instrumentos complejos que no convienen a cualquier inversionista, algo que conviene entender antes de cualquier otra cosa.

Lo que hace global a un bróker

El primer rasgo es la amplitud. EBC ofrece más de 300 CFD sobre divisas, metales preciosos, energía, índices bursátiles, acciones estadounidenses, ETFs y criptomonedas, desde una sola cuenta y con las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5).

El horario es parte de esa amplitud. El mercado de divisas funciona las 24 horas de lunes a viernes, y sus grandes sesiones se reparten a lo largo del día peruano: la asiática transcurre durante la noche en Lima, la europea entre la madrugada y la mañana, y la estadounidense entre la mañana y la tarde. Para un inversionista con un empleo de oficina, eso significa elegir mercados según el tiempo del que realmente dispone.

El segundo rasgo es la presencia. La compañía, con sede en Londres, cuenta con sucursales en centros financieros como Tokio, Sídney, Singapur y Hong Kong, y una red de servicios que cubre más de 100 países y regiones. En América Latina, según la compañía, EBC ha registrado su marca en el Perú y en Chile. Cada entidad del grupo tiene su propia autorización en el país donde opera; por ejemplo, EBC Financial Group (UK) Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido con número de referencia 927552, y EBC Financial Group SA (Pty) Ltd, autorizada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica con el número 51541.

El tercer rasgo es la visión. Según la compañía, a medida que crece en el mundo su objetivo es combinar el acceso a los mercados globales con estándares operativos de grado institucional y conocimiento local, para que cada cliente se acerque a los mercados con más confianza.

Brújula de latón abierta sobre un mapa antiguo de Sudamérica, como imagen de orientación en un mercado amplio. Foto: difusion.

Una visión que va más allá de la plataforma

La forma en que EBC entiende su papel también se ve en sus alianzas. La compañía es patrocinador oficial del FC Barcelona, una relación que asocia con los estándares y la disciplina, y colabora con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford para promover la educación financiera, una alianza que la firma vincula con la forma de pensar en contextos de incertidumbre. Ambas alianzas apuntan a una misma idea: el acceso a los mercados tiene más valor cuando va acompañado de criterio.

Lo que el alcance global no resuelve

Tener más de 300 instrumentos a disposición no obliga a usarlos todos. Los expertos de EBC lo plantean con claridad: la amplitud de mercados y herramientas exige tiempo para aprender, y por eso, para quienes empiezan, la firma sugiere comenzar por EBC Trading Academy. Tampoco todo está disponible para todos: la oferta concreta de cada cliente depende de la entidad que le presta el servicio y de su país de residencia.

Por dónde empezar desde Lima

Elija un mercado cuyo horario coincida con el tiempo que usted puede dedicarle. Las acciones estadounidenses, por ejemplo, cotizan durante la mañana y la tarde peruanas. Sígalo durante algunas semanas antes de operar y amplíe el abanico solo cuando lo entienda. Ese orden permite aprovechar el alcance global que este año le valió a EBC el reconocimiento como Best CFD Provider, Global.

Descargo de responsabilidad

Este material es únicamente informativo y no constituye una recomendación ni asesoramiento por parte de EBC Financial Group ni de ninguna de sus entidades ("EBC"). El trading de divisas (Forex) y contratos por diferencia (CFDs) con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Las pérdidas pueden superar sus depósitos. Antes de realizar trading, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de trading, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo, y consultar con un asesor financiero independiente, si es necesario. Las estadísticas o rendimientos de inversiones pasadas no garantizan resultados futuros. EBC no se responsabiliza por pérdidas derivadas del uso de esta información.

Este contenido corresponde a un publirreportaje proporcionado por un cliente externo y está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y su valor puede cambiar. Invertir en criptoactivos implica riesgos financieros, por lo que se recomienda informarse adecuadamente y actuar con responsabilidad.

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