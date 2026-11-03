Perfiles de la justicia: Dra. Faviola Campos Hidalgo
La Dra. Faviola Campos Hidalgo comparte su trayectoria y trayectoria profesional en una entrevista especial sobre la justicia en el país. Un análisis de su labor y desafíos actuales.
Conoce la perspectiva de la Dra. Faviola Campos Hidalgo en una entrevista especial sobre su trayectoria profesional, su labor y los desafíos de la justicia en nuestro país.
Un espacio para conocer, reflexionar y acercar la justicia a la ciudadanía.
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