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Judicialidad

Perfiles de la justicia: Dra. Faviola Campos Hidalgo

La Dra. Faviola Campos Hidalgo comparte su trayectoria y trayectoria profesional en una entrevista especial sobre la justicia en el país. Un análisis de su labor y desafíos actuales.

La Dra. Campos Hidalgo reflexiona sobre su impacto y compromiso con la sociedad. Foto: difusión.
La Dra. Campos Hidalgo reflexiona sobre su impacto y compromiso con la sociedad. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Conoce la perspectiva de la Dra. Faviola Campos Hidalgo en una entrevista especial sobre su trayectoria profesional, su labor y los desafíos de la justicia en nuestro país.

Un espacio para conocer, reflexionar y acercar la justicia a la ciudadanía.

#PerfilesDeLaJusticia #FaviolaCamposHidalgo #Justicia #Derecho #ContenidoPatrocinado

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