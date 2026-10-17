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Sociedad

Destituyen a dos jueces en Puno por fallo que ordenó devolver lingotes de oro de 13 kilos y liberar a dos mujeres

La Junta Nacional de Justicia destituyó a Richard Condori Chambi y Víctor Alberto Paredes Mestas por irregularidades en una sentencia del 31 de agosto de 2023 en Puno.

La decisión, comunicada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, surge tras cuestionamientos sobre la votación en la resolución que favoreció a las procesadas el 31 de agosto de 2023.
La decisión, comunicada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, surge tras cuestionamientos sobre la votación en la resolución que favoreció a las procesadas el 31 de agosto de 2023.Foto: Difusión
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Richard Condori Chambi y Víctor Alberto Paredes Mestas fueron destituidos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a presuntas irregularidades en una sentencia del 31 de agosto de 2023. El fallo, emitido por el Juzgado Colegiado Supraprovincial de San Román, ordenó liberar a dos mujeres procesadas y devolver lingotes de oro con un peso superior a los 13 kilos.

La destitución fue comunicada por Benny José Álvarez Quiñones, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno. La decisión disciplinaria se produjo luego de que se cuestionara la votación de los magistrados durante la deliberación de la sentencia, un hecho que dio paso a un procedimiento ante la JNJ.

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JNJ destituye a magistrados de Puno por sentencia cuestionada del 31 de agosto de 2023

El proceso disciplinario quedó registrado bajo el número 062-2025-JNJ. El informe elaborado por Rafael Manuel Ruiz Hidalgo fue elevado el 6 de octubre e incluyó faltas graves relacionadas con la actuación de los jueces en la resolución judicial que favoreció a las dos procesadas.

Uno de los integrantes del tribunal informó que sus colegas cambiaron sus votos, aunque inicialmente existía un acuerdo para emitir una condena. Este señalamiento motivó las actuaciones disciplinarias para examinar cómo se tomó la decisión del colegiado y si la conducta de los magistrados correspondía a las obligaciones de sus cargos.

Según Álvarez Quiñones, los jueces presentaron sus descargos cinco días antes de la decisión de destitución. Tras su salida, se dispuso reprogramar la sala. La medida de la JNJ se vinculó con las presuntas irregularidades atribuidas a ambos magistrados en el trámite y la resolución del caso.

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¿Por qué se cuestionó el fallo que ordenó devolver más de 13 kilos de oro y liberar a dos procesadas?

La resolución emitida el 31 de agosto de 2023 dispuso la libertad de las dos mujeres que afrontaban el proceso judicial y ordenó la devolución de lingotes de oro cuyo peso conjunto superaba los 13 kilos. La decisión fue adoptada por el Juzgado Colegiado Supraprovincial de San Román, en Puno.

El principal cuestionamiento señalado durante el procedimiento disciplinario estuvo relacionado con la modificación de los votos de los integrantes del tribunal. Según el reporte presentado por uno de los jueces, la posición de sus colegas cambió pese a que previamente se había acordado condenar. Esta comunicación derivó en una investigación sobre la actuación de los magistrados.

La Junta Nacional de Justicia resolvió destituir a Condori Chambi y Paredes Mestas tras el procedimiento identificado como 062-2025-JNJ. La decisión fue informada por el titular de la Corte Superior de Justicia de Puno, quien también indicó que la sala debía reprogramarse luego de la salida de ambos jueces.

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