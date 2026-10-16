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Cultural

La Casa de la Literatura Peruana nominada al Astrid Lindgren Memorial Award 2027

Esta nominación, hecha por una de las instituciones culturales más importantes del mundo, es toda una cachetada, tanto para José Antonio Chang como hombre de educación, como para el gobierno de Keiko Fujimori en el que se está llevando a cabo el desmantelamiento de la Caslit.

Programa Bebetecas de la Caslit, hoy desactivado. Imagen: Facebook.
Programa Bebetecas de la Caslit, hoy desactivado. Imagen: Facebook.
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En la edición del miércoles 14 dimos cuenta de una nota sobre el desmantelamiento del que viene siendo objeto la Casa de la Literatura Peruana en el actual gobierno. Los cambios drásticos que están ocurriendo afectan directamente la dinámica en la que se sustenta la razón de ser de esta entidad estatal: el fomento del hábito de la lectura.

Por ello, es una gran noticia que, en medio de este contexto convulso, la Casa de la Literatura Peruana haya sido nominada al Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2027. Este premio está considerado como el Premio Nobel de Literatura Infantil. El galardón honra la memoria y legado de la escritora Astrid Lindgren, quien falleció en 2002, año en que el gobierno de Suecia creó el referido reconocimiento que a la fecha está dotado con medio millón de euros. La obra de Lindgren, aparte de sus luces literarias, exhibe un compromiso con el niño y su derecho de acceder a una educación integral.

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No es la primera vez que Perú está presente en el Astrid Lindgren. En 2018, Jorge Eslava fue nominado; y Micaela Chirif en 2025. Esta es la primera vez que se incluye a una institución peruana en reconocimiento a su trayectoria en la promoción de la lectura y el acceso a la literatura, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

La gestión cultural

La Caslit fue fundada en 2009 y uno de sus puntos de atención fue la divulgación de la lectura en la infancia. Pensemos, al respecto, en el programa Bebetecas, dirigido a gestantes y familias con niños de 0 a 4 años, el cual, en la actualidad, está desactivado, borrado del mapa. Bebetecas, desde su inicio en 2016, llegó a convertirse en un programa referente amparado en resultados. Sin duda, cuando el Consejo Sueco de las Artes prestó atención a la Caslit, lo hizo en función del impacto de programas como Bebetecas.

Milagros Saldarriaga Feijoo. Foto: LR.

Directora de la Caslit (2013-2023). Milagros Saldarriaga Feijoo. Foto: LR.

En su historia, la Caslit ha tenido cuatro directores: Karen Calderón Montoya (2009-2013), Milagros Saldarriaga Feijoo (2013-2023), Juan Yangali Quintanilla (2024) y Gary Marroquín Mendoza (desde 2024). Es precisamente en la gestión de Saldarriaga que la Caslit firmó su referencialidad en el imaginario cultural peruano. Vale indicar que las líneas trazadas en su gestión son las que han permitido que la dinámica de la Caslit no se resienta tanto pese a los duros golpes que ha recibido la entidad con cambios en la dirección en donde hemos visto buena voluntad, pero poca capacidad de gestión (Yangali y Marroquín). La nominación al Astrid Lindgren Memorial Award 2027 es la mejor prueba de lo dicho.

MINEDU

La Casa de la Literatura pertenece a la cartera del Ministerio de Educación, cuyo jefe actual es José Antonio Chang. Es precisamente en su gestión en la que se viene desmantelando la Caslit (curioso: Chang fue el ministro de Educación de Alan García cuando se inauguró la Caslit) y esta nominación, hecha por una de las instituciones culturales más importantes del mundo, es toda una cachetada, tanto para él como hombre de educación, como para el gobierno de Keiko Fujimori en el que se está llevando a cabo este despropósito. Por sentido común, hay que potenciar la Caslit con los programas que han contribuido a su prestigio. Sentido común, ante todo.

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