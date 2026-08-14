“Ventanas batientes”, de la gran poeta Rossella Di Paolo

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La poeta Rossella Di Paolo presentó su reciente poemario Ventanas batientes (Peisa, 2026), el cual la confirma, una vez más, como una de las voces imprescindibles de la poesía peruana contemporánea. Lo último que leí de ella fue su Poesía reunida (1985-2016), publicada por el Fondo de Cultura Económica a finales de 2023, un volumen que supuso su consagración editorial internacional al distribuirse por toda Latinoamérica. A propósito de esa publicación, escribí lo siguiente:

“En casi cuarenta años de ejercicio poético ha publicado cinco poemarios (Prueba de galera, de 1985; Continuidad de los cuadros, de 1988; Piel alzada, de 1993; Tablillas de San Lázaro, de 2001; y La silla en el mar, de 2016), un número modesto que da cuenta de su poco afán por publicar (la tentación de la mayoría de poetas). Los reconocimientos recibidos, aunque no abundantes, son significativos: en 2020 la Casa de la Literatura Peruana le otorgó su prestigioso premio homónimo y en 2022 la revista Martín le dedicó su edición 35”.

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Desde que tengo conocimiento de la poesía de Di Paolo, esta ha sido saludada por la tersura de su escritura y las múltiples lecturas que se generan desde esa sencillez. En este sentido, su poética es reveladora por su honestidad discursiva y el fuego de sus imágenes. Esta impresión no es solo nuestra; lo es igualmente para muchísimos lectores que han hallado en sus poemas un refugio contra este mundo cada vez más nervioso y apurado.

Además, Di Paolo ha sabido construir su prestigio en el silencio, alejada de las inútiles batallas del posicionamiento, lo cual tendría que servir de ejemplo para los más jóvenes, porque lo que nuestra poeta demuestra es una coherencia entre obra y actitud que le permite cuidar el bien más preciado para todo escritor: su mundo interior.

"Ventanas batientes" (Peisa). Precio: 45 soles. Imagen: Difusión.

Los poemas

Durante los días de encierro causados por la pandemia del Covid-19, muchos artistas en el mundo entero, entre los que incluimos a los poetas y narradores, escribieron sobre ese suceso inaudito y que a muchos hizo pensar en el fin de los tiempos. Poemas, cuentos y novelas abordaron esa realidad y los resultados, en la mayoría de los casos, estuvieron lejos de lo esperado. El problema no fue haber escrito sobre la pandemia y lo que esta trajo, sino la prisa por publicar los textos sin someterlos previamente a un necesario reposo.

Ventanas batientes fue escrito, se colige, durante la experiencia de la pandemia. Lo conforman más de 60 poemas breves. Tienen el impulso del diario y el sentido de la reflexión. A Di Paolo no le interesa consignar el horror que se vivió en esos días, sino reafirmarse ante el mundo mediante un modo de estar en la vida, es decir, con la poesía. Y con ella nuestra autora apela a los temas que le conocemos, como la caza de la revelación en la cotidianidad, la fuerza de los detalles. Veamos un pequeño ejemplo: “Atiende a esta taza. Observa su corazón de aire/ cómo acoge el agua tibia y/las hierbas buenas/no siendo buena te sacia/te colma su no ser/igual el cielo”. Leamos a Di Paolo.