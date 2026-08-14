HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultural

“Ventanas batientes”, de la gran poeta Rossella Di Paolo

La reconocida escritora acaba de publicar su último poemario. Con esta publicación, la poeta vuelve a firmar referencialidad en la poesía peruana.

 

Rossella Di Paolo. Foto: Archivo LR.
Rossella Di Paolo. Foto: Archivo LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

La poeta Rossella Di Paolo presentó su reciente poemario Ventanas batientes (Peisa, 2026), el cual la confirma, una vez más, como una de las voces imprescindibles de la poesía peruana contemporánea. Lo último que leí de ella fue su Poesía reunida (1985-2016), publicada por el Fondo de Cultura Económica a finales de 2023, un volumen que supuso su consagración editorial internacional al distribuirse por toda Latinoamérica. A propósito de esa publicación, escribí lo siguiente:

 “En casi cuarenta años de ejercicio poético ha publicado cinco poemarios (Prueba de galera, de 1985; Continuidad de los cuadros, de 1988; Piel alzada, de 1993; Tablillas de San Lázaro, de 2001; y La silla en el mar, de 2016), un número modesto que da cuenta de su poco afán por publicar (la tentación de la mayoría de poetas). Los reconocimientos recibidos, aunque no abundantes, son significativos: en 2020 la Casa de la Literatura Peruana le otorgó su prestigioso premio homónimo y en 2022 la revista Martín le dedicó su edición 35”.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Desde que tengo conocimiento de la poesía de Di Paolo, esta ha sido saludada por la tersura de su escritura y las múltiples lecturas que se generan desde esa sencillez. En este sentido, su poética es reveladora por su honestidad discursiva y el fuego de sus imágenes. Esta impresión no es solo nuestra; lo es igualmente para muchísimos lectores que han hallado en sus poemas un refugio contra este mundo cada vez más nervioso y apurado.

Además, Di Paolo ha sabido construir su prestigio en el silencio, alejada de las inútiles batallas del posicionamiento, lo cual tendría que servir de ejemplo para los más jóvenes, porque lo que nuestra poeta demuestra es una coherencia entre obra y actitud que le permite cuidar el bien más preciado para todo escritor: su mundo interior.

&quot;Ventanas batientes&quot; (Peisa). Precio: 45 soles. Imagen: Difusión.

"Ventanas batientes" (Peisa). Precio: 45 soles. Imagen: Difusión.

 

Los poemas

Durante los días de encierro causados por la pandemia del Covid-19, muchos artistas en el mundo entero, entre los que incluimos a los poetas y narradores, escribieron sobre ese suceso inaudito y que a muchos hizo pensar en el fin de los tiempos. Poemas, cuentos y novelas abordaron esa realidad y los resultados, en la mayoría de los casos, estuvieron lejos de lo esperado. El problema no fue haber escrito sobre la pandemia y lo que esta trajo, sino la prisa por publicar los textos sin someterlos previamente a un necesario reposo.

Ventanas batientes fue escrito, se colige, durante la experiencia de la pandemia. Lo conforman más de 60 poemas breves. Tienen el impulso del diario y el sentido de la reflexión. A Di Paolo no le interesa consignar el horror que se vivió en esos días, sino reafirmarse ante el mundo mediante un modo de estar en la vida, es decir, con la poesía. Y con ella nuestra autora apela a los temas que le conocemos, como la caza de la revelación en la cotidianidad, la fuerza de los detalles. Veamos un pequeño ejemplo: “Atiende a esta taza. Observa su corazón de aire/ cómo acoge el agua tibia y/las hierbas buenas/no siendo buena te sacia/te colma su no ser/igual el cielo”. Leamos a Di Paolo.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Ulises Gutiérrez: “Yo he vivido la guerra, pero no es justo que se diga que el mundo andino es solo la guerra interna”

Ulises Gutiérrez: “Yo he vivido la guerra, pero no es justo que se diga que el mundo andino es solo la guerra interna”

LEER MÁS
Rhony Alhalel: "Existe esta visión de clase y de jerarquía entre lo que es artesanal y lo que es artístico"

Rhony Alhalel: "Existe esta visión de clase y de jerarquía entre lo que es artesanal y lo que es artístico"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2022: ¿cuáles son las historias sobre la creación de la bandera nacional?

Fiestas Patrias 2022: ¿cuáles son las historias sobre la creación de la bandera nacional?

LEER MÁS
El horror de los años 90 en la visión de Isabel Córdova Rosas

El horror de los años 90 en la visión de Isabel Córdova Rosas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025