Desmantelando la Casa de la Literatura Peruana

En su momento, cuando en el gobierno de Dina Boluarte comenzaron a realizarse extraños cambios en la Casa de la Literatura, advertimos que este espacio cultural era el objetivo del fujimorismo. No olvidemos que una de las bases del pacto mafioso de la derecha en aquel entonces, no muy lejano, era el control de la memoria y la cultura. En este escenario, el fujimorismo siempre ha visto con recelo el espíritu crítico que suscita la cultura y sus derivados. Tampoco olvidemos que la Caslit fue el terreno de prácticas para lo que terminó siendo una política de gobierno: la censura cultural.

La lectura es la gran base de la formación cultural. Es decir, en donde se apoya y desarrolla el espíritu crítico. Y este aspecto nunca le ha gustado al fujimorismo, que ahora en el poder ha comenzado una campaña de desmantelamiento de la Caslit en precisamente los sectores en los que se apoya su dinámica.

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Desde inicios de agosto a la fecha, se ha dejado de contar con los servicios de 24 trabajadores de las áreas de biblioteca, educación, conservación, archivo, producción audiovisual, museografía, administración y mantenimiento. La Sala Infantil Cota Carvallo y la Biblioteca Mario Vargas Llosa se han visto afectadas por este recorte; del mismo modo, los clubes de lectura. Las sesiones de Bebetecas han quedado suspendidas. Sobre este último programa, cuyo impacto formativo es mayor que estar regalando libros como cancha, estaba dirigido a gestantes y familias con niños y niñas de 0 a 4 años. Los fondos documentales, como los de Blanca Varela, Sebastián Salazar Bondy, José Respaldiza y Enrique Solari Swayne, los cuales estaban en calidad de préstamos temporales en la Caslit, están en peligro por la salida de especialistas en conservación.

Los pretextos para justificar estas salidas están relacionados con las disposiciones de austeridad relacionadas con el fenómeno El Niño. Si no hubiera FEN, buscarían otra justificación. Si algo le teme el fujimorismo es a la argumentación sustentada en el espíritu crítico. Desde hace años, el fujimorismo saliva por controlar la Caslit.

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Datos.

Aniversario. El próximo 20 de octubre, la Casa de la Literatura cumple 17 años.

Administración. La Casa de la Literatura pertenece al Ministerio de Educación.